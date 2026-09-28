Zeiler gegen Babler: Wie es im roten Machtkampf steht
Medienmanager Gerhard Zeiler will Vizekanzler Andreas Babler an der Spitze der SPÖ ablösen. Was er fordert, wer ihn unterstützt und wie es weitergehen könnte.
Warum will Gerhard Zeiler die SPÖ übernehmen?
In Umfragen liegt die SPÖ aktuell bei rund 15 Prozent und kann von ihrer Regierungsbeteiligung offenbar nicht profitieren. Viele in der Partei dürften bezweifeln, dass unter dem aktuellen Parteichef Andreas Babler eine Kehrtwende gelingen kann, immer wieder werden Gerüchte über eine mögliche Ablöse laut. Am Freitag brachte sich Medienmanager Gerhard Zeiler via „Krone“-Interview in Stellung: Er halte sich für die „richtige Person“, um die Partei aus ihrem Tief zu führen.
Wie positioniert er sich inhaltlich?
Er sei weder „Marxist“ noch „Klassenkämpfer“, sondern ein „klassischer Sozialdemokrat“, der für einen wirtschaftsfreundlichen Kurs stehe, erklärte der 71-jährige Wiener am Sonntag im „ZiB2“-Interview. Mit konkreten Forderungen hält sich Zeiler bislang zurück. Es brauche eine starke Wirtschaft, um den Sozialstaat zu finanzieren; Erbschaftssteuern kämen nur in Frage, wenn gleichzeitig Steuern auf Arbeit gesenkt würden. Investiert werden müsse in Bildung, insbesondere Ganztagsschulen, in Gesundheit und in den sozialen Wohnbau. Die Energiepreise senken und damit die Inflation dämpfen will Zeiler durch den Ausbau des Stromnetzes und der Speicherkapazitäten. Gespart werden soll bei Förderungen, erklärte er im ORF-Interview.
Wer unterstützt seine Kandidatur?
Eine „große, seltene Chance“ für die Partei sieht der frühere steirische Landeshauptmann Franz Voves im Interview mit der Kleinen Zeitung. Ebenfalls wohlwollend äußerten sich über das Wochenende die beiden Ex-Landeshauptmänner Hans Niessl (Burgenland) und Peter Ambrozy (Kärnten). Aus der aktiven roten Führungsriege hat sich bislang niemand als Zeiler-Unterstützer deklariert.
Wer sind Zeilers Gegner in der Partei?
Schon am Freitag sprach sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der einst selbst den Bundesparteivorsitz anstrebte, gegen Zeiler an der SPÖ-Spitze aus. Auch in der Gewerkschaft hat man dem Vernehmen nach wenig Freude mit Zeilers bisheriger Positionierung, wenngleich GPA-Chefin Barbara Teiber betont, sie wolle sich nicht an Personaldiskussionen beteiligen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sah im Ö1-Interview weder einen „offensichtlichen Plan“, noch „offensichtliche Unterstützer“ Zeilers und kritisierte, dass dieser kein Programm, keine Website und kaum Präsenz in den sozialen Medien habe. Auch SPÖ-Klubchef Philip Kucher stellte sich am Montag hinter Babler. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Staatssekretärin Michaela Schmid appellierten dafür, Personaldebatten nicht öffentlich auszutragen. Eine große Solidaritätswelle für Babler scheint aber auszubleiben.
Was sagen die Koalitionspartner?
Es sei „Sache der SPÖ, wie sie ihr Team aufstellt“, sagte am Montag ÖVP-Klubchef Ernst Gödl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Regierungsparteien vor der Nationalratssitzung. Man werde die Entwicklungen in der Sozialdemokratie beobachten, sich aber nicht auf „Spekulationen“ einlassen, ergänzte Neos-Klubobmann Yannick Shetty. Sollte Zeiler Erfolg haben und die SPÖ-Spitze übernehmen, müsste das keineswegs das Ende der Regierung einläuten: Die türkis-grüne Koalition überlebte sogar unter drei verschiedenen Bundeskanzlern. Grundsätzlich betonte Zeiler, er wolle als möglicher neuer Vizekanzler das Regierungsprogramm weiter abarbeiten.
Wie geht es jetzt weiter?
Das ist momentan schwer abzusehen. Würde sich Babler zurückziehen und sich kein weiterer Kandidat auf den SPÖ-Vorsitz hervortun, könnte sich Zeiler auf einem Bundesparteitag zum Vorsitzenden wählen lassen. Will Babler bleiben – und danach sieht es derzeit aus –, ist die Parteibasis am Wort. Seit einer Statutenreform unter Bablers Federführung wird der oder die Vorsitzende grundsätzlich via Mitgliederbefragung bestimmt. Dass eine solche stattfindet, können zehn Prozent der Mitglieder einfordern.