Zeiler gegen Babler: Wie es im roten Machtkampf steht

Eine „große, seltene Chance“ für die Partei sieht der frühere steirische Landeshauptmann Franz Voves im Interview mit der Kleinen Zeitung . Ebenfalls wohlwollend äußerten sich über das Wochenende die beiden Ex-Landeshauptmänner Hans Niessl (Burgenland) und Peter Ambrozy (Kärnten). Aus der aktiven roten Führungsriege hat sich bislang niemand als Zeiler-Unterstützer deklariert.

Wer sind Zeilers Gegner in der Partei?

Schon am Freitag sprach sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der einst selbst den Bundesparteivorsitz anstrebte, gegen Zeiler an der SPÖ-Spitze aus. Auch in der Gewerkschaft hat man dem Vernehmen nach wenig Freude mit Zeilers bisheriger Positionierung, wenngleich GPA-Chefin Barbara Teiber betont, sie wolle sich nicht an Personaldiskussionen beteiligen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sah im Ö1-Interview weder einen „offensichtlichen Plan“, noch „offensichtliche Unterstützer“ Zeilers und kritisierte, dass dieser kein Programm, keine Website und kaum Präsenz in den sozialen Medien habe. Auch SPÖ-Klubchef Philip Kucher stellte sich am Montag hinter Babler. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Staatssekretärin Michaela Schmid appellierten dafür, Personaldebatten nicht öffentlich auszutragen. Eine große Solidaritätswelle für Babler scheint aber auszubleiben.