Biker kamen auf der B72 bei Anger von der Straße ab

Motorradunfall Sonntagabend in der sogenannten Rautnerkurve: Ein Biker kam von der Spur ab und stürzte. Eine Frau am Sozius wurde unbestimmten Grades verletzt.

Motorradunfall Sonntagabend auf der B72 bei Anger. Ein Motorradlenker war in Fahrrichtung Anger unterwegs. In der sogenannten Rautnerkurve verlor der Biker aus dem Bezirk Weiz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad kam von der dort dreispurigen Straße ab und prallte gegen eine Seitenbegrenzung.

Knapp vor 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Viertelfeistritz rückte mit insgesamt 27 Personen, zum Unfallort fuhren auch die Polizei und das Rote Kreuz. Der Biker und die Frau am Sozius wurden erstversorgt, die Frau wurde dann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Spital gebracht. Gegen 20 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.