Wie der Biosphärenpark Mur-Drau-Donau zum Tourismusmagnet wird

Im kroatischen Đelekovec hofft man auf Aufschwung durch Naturtouristen. Wie sie die Balance halten und was man in der Steiermark von Tourismus im Biosphärenpark hält.

Im kroatischen Đelekovec soll ein Schutzprojekt für Uferschwalben den Tourismus fördern. Andere Gemeinden im Fünf-Länder-Biosphärenpark Mur-Drau-Donau könnten das als Vorbild sehen

Sanft fließt die Drau über die letzten Überbleibsel des zerstörten steinernen Sporns, der hier im kroatischen Đelekovec den Fluss bis vor wenigen Jahren begradigte. Steil ragt dahinter heute das bröckelnde Ufer bis zum Horizont. Unzählige Löcher durchziehen die Uferwand wie einen Schweizer Käse. Sie sind das Zuhause für die seltene Uferschwalbe und eines der Projekte im Fünf-Länder-Biosphärenpark Mur-Drau-Donau, das zeigt, wie Naturschutz und Tourismus Hand in Hand gehen können.

Denn in der landwirtschaftlich geprägten, strukturarmen Gespanschaft Koprivnica-Križevci, in der die Gemeinde Đelekovec liegt, ist es nicht unbedingt einfach, die Menschen vor Ort dafür zu begeistern Flussbegradigungen rückzubauen und das Ufer durch die Drau wieder erodieren zu lassen. Doch genau das ist hier passiert, als die Frage auftauchte, ob man die Steinmauer, die den Fluss umlenkt, sanieren soll.

Alle profitieren in Đelekovec vom Naturschutz

„Wir müssen einen Weg finden, die Natur zu schützen und gleichzeitig auch Vorteile für die Region daraus ziehen, zum Beispiel über Menschen, die die Uferschwalben sehen wollen“, erklärt Bürgermeisterin Lara Samošćanec Kiš. Das funktioniert nur, weil alle Projektpartner davon profitieren, dass die Drau wieder natürlicher fließt.

© KLZ / Jonas Rettenegger Arno Mohl vom WWF Austria und Bürgermeisterin Lara Samošćanec Kiš aus Đelekovec erklären, wie der Schutz von Nistplätzen für Uferschwalben und sanfter Tourismus gemeinsam funktionieren können

Die angrenzende Bäuerin zahlt immer weniger Pacht. Der Hochwasserschutz ist besser. Und die Gemeinde kann mit dem Titel „erstes Uferschwalben-Dorf Kroatiens“ werben. Inzwischen ist das Naturschutzprojekt Hoffnungsträger und Entwicklungsmotor. Biologe Arno Mohl leitet das Mur-Drau-Donau-Programm von WWF Österreich und ist sich sicher: „Đelekovec ist damit Vorbild für viele Gemeinden im Biosphärenpark.“

1 / 8 Arno Mohl zeigt, wie die Drau bei Đelekovec wieder natürlicher fließt ... © KLZ / Jonas Rettenegger

Steirische Gemeinden wollen Biosphärenpark besser nutzen

In den fünf steirischen Gemeinden des Biosphärenparks Mur-Drau-Donau verfügt man zwar nicht über solch einzigartige Tiere, sieht aber trotzdem touristisches Potenzial durch den „Amazonas von Europa“. „Bei uns spielt sich touristisch viel Richtung Weinstraße ab, aber es gibt schon auch Gäste, die wegen des Naturschutzangebots herkommen“, berichtet etwa Bürgermeister Johann Lappi aus Straß in Steiermark.

Insbesondere die Radwege durch die Mur-Auen würden begeistern. So richtig in Fahrt kommt die Gegend zwischen Straß und Mureck vor allem ab April, wenn Bärlauchzeit ist: „Da muss man aufpassen, das ist schon fast Massentourismus“, betont Lappi.

1 / 3 Nicht ganz auf dem Level der kroatischen Uferschwalben: Die Murecker schwärmen von ihrem Bärlauch © Lr Huber

Murecks Bürgermeister Klaus Strein stößt ins selbe Horn, ist sich aber sicher, dass man abseits des Bärlauchs diesen Naturschatz noch mehr nutzen könnte. Er denkt an Angebote, durch lokale Vereine und die Biosphärenpark-Botschafter: „Der Fünf-Länder-Park ist ein wichtiges Werkzeug für die ganze Region.“

© KLZ / Ramona Lenz Murecks Bürgermeister Klaus Strein

Diskussion um Lebensraum

Am schwierigsten hat es dabei die Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark, sie hat keinen Zugang zur Mur im Gemeindegebiet: „Der Tagestourismus spielt sich bei uns um Kirche und Buschenschänken ab“, erzählt Ortschef Gerhard Rohrer. Auch er will aber Ideen überlegen, wie man den Biosphärenpark vor Ort besser in Szene setzen kann. Allerdings weiß er auch: „Manche Landwirte fragen sich, was sie im Gebiet jetzt nicht mehr tun dürfen.“

© Gerhard Rohrer Gerhard Rohrer, Bürgermeister St. Veit in der Südsteiermark

Diese Diskussion kennt man aus Ðelekovec. Allerdings ziehe man inzwischen am selben Strang, betont die örtliche Bürgermeisterin: „Wir alle sind mit der Uferschwalbe aufgewachsen und wollen diese Umgebung bewahren, schließlich sollen wir hier auch alt werden.“

Überbeanspruchung der Natur im Biosphärenpark vermeiden

Deshalb will man penibel darauf achten, dass zu viele Gäste die Schutzbemühungen nicht zunichte machen. Im steirischen Teil des Biosphärenparks denkt man das ebenso mit: „Maßnahmen zur Besucherlenkung sollen helfen eine Überbeanspruchung zu vermeiden“, betont Raphael Scheucher, Bürgermeister von Halbenrain.

© KLZ / Katharina Siuka Raphael Scheucher, Bürgermeister von Halbenrain

Ähnlich spricht sich auch Karl Lautner, Stadtchef von Bad Radkersburg, für eine ausbalancierte Nutzung aus. Für Touristen wie Einheimische plant man in der Kurstadt zudem mehr Informationsmöglichkeiten zu bauen. Denn Lautner ist sich sicher: „Wir müssen noch bewusster machen was es alles in der Au gibt. Viele besondere Tiere und Pflanzen sieht man ja gar nicht, wenn man daran vorbei geht – das reicht vom Biber bis zum Schwarzstorch.“