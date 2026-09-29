Rund um den Stubenbergsee wurde im Takt der Beats gelaufen

Laufschuhe an, Musik aufgedreht und gemeinsam los: Beim ersten „Run & Rave“ wurde der Stubenbergsee zur sportlichen Partyzone.

Immer dem DJ hinterher: Beim ersten „Run & Rave“ liefen die Teilnehmer zu elektronischer Musik um den Stubenbergsee

Wo eben noch Ruhe über dem Stubenbergsee liegt, gibt wenige Minuten später der Bass den Takt vor. Spaziergänger ziehen gemütlich ihre Runden, einzelne Jogger laufen am Ufer entlang. Dann dringen die ersten Beats über das Wasser. Menschen lachen, wippen, wärmen sich auf. Kurz darauf setzen sich rund einhundert Teilnehmer in Bewegung. Jung und Alt laufen gemeinsam los – nicht die Stoppuhr bestimmt an diesem Sonntag das Tempo, sondern die Musik.

1 / 2 Thomas Promitzer vom „Mörserei Racingteam“ und ... © Dominik Oberwinkler

Vom Social-Media-Trend an den Stubenbergsee

Die Inspiration für das erste „Run & Rave“-Event am Stubenbergsee kam über soziale Medien. „Wir haben gesehen, dass man es mit Musik schafft, tagsüber und bei bestem Wetter die Leute zu bewegen“, ordnet Thomas Promitzer, Obmann des „Mörserei-Racingteams“, das neuartige Laufkonzept ein. Gemeinsam mit der Familie Fritz vom Seehof Beachclub wurde daraus die heutige Veranstaltung am See.

„Meine Schwester hat mich angerufen und gefragt, ob man bei uns nicht einen Run & Rave machen könnte“, erzählt Martin Fritz. Für ihn war schnell klar: Es könnte nichts besser zum See passen. In Großstädten ziehe das Format bereits Tausende Menschen an, in Stubenberg könnte es erst der Anfang von etwas Großem sein, gibt sich Fritz optimistisch.

1 / 6 Traumbedingungen beim ersten Run & Rave © Dominik Oberwinkler

Gemeinsames Tanzen und Laufen

Und dann geht es los: Rave-Beats begleiten die Läufer rund um den See, gute Laune ersetzt die Jagd nach Bestzeiten: „Wir versuchen, so viele Menschen wie möglich zum Bewegen zu animieren“, so Promitzer. Er selbst fährt an der Spitze auf einem Lastendreirad. Mit dabei ist jeweils ein DJ. Nach jeder Seeumrundung wird beim Start gewechselt.

DJ M-Craft, DJ Roman, DJ Marex und DJ Chris sorgen dafür, dass der Rhythmus nicht abreißt. Auch Seehof-Chef Martin Fritz fährt eine Runde als DJ mit. Drei Runden um den drei Kilometer langen Stubenbergseerundweg stehen auf dem Programm – mit einem gemütlichen Tempo von etwa sieben Minuten pro Kilometer. Wer danach noch Kraft und Lust hat, läuft einfach weiter. Jeder, wie es für ihn passt.

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Kein Lauf ohne Verpflegung

Das „Mörserei-Racing-Team“ sorgt an diesem Tag für die sportliche Unterstützung – eine Lab-Station fehlt daher auch beim „Run & Rave“-Event nicht. Im Februar 2026 gegründet, nimmt es der junge Verein aus Thannhausen bei Weiz mit dem Sport ernst. Entstanden aus einer Freundesgruppe, die ihre Begeisterung für Ausdauersport und Triathlon verbindet, trägt man das Vereinsmotto „Keine Gnade für die Wade“ dennoch mit einem gewissen Augenzwinkern. Der Name selbst stammt allerdings nicht aus der Partyszene: Das kräftige Hinunterdrücken der Pedale beim Radfahren erinnerte die Freunde vielmehr ans „Mörsern“.

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Und wie steht die Gemeinde zum neuen „Run & Rave“? Laut Fritz sei das Konzept positiv aufgenommen worden. Der See solle schließlich nicht nur während der Badesaison belebt sein. „Ich würde mir wünschen, dass das weitergeht“, gibt er sich hoffnungsvoll. Während die letzten Beats über den Stubenbergsee hallen, drehen draußen noch Läufer ihre Runden. Am Ende zählt an diesem Sonntag ohnehin keine Bestzeit, sondern das Gefühl, gemeinsam in Bewegung gekommen zu sein.