Bakterien: Trinkwasser muss in St. Kanzian abgekocht werden
Die Bürger werden aufgefordert, nur abgekochtes Wasser zum Trinken und zur Zubereitung von Speisen zu verwenden.
In der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee werden die Gemeindebürger aufgefordert, aufgrund einer aktuellen Verunreinigung des Trinkwassers mit Enterokokken, das Trinkwasser bis auf Weiteres abzukochen.
„Bitte verwendet zum Trinken, Kochen und zur Zubereitung von Speisen nur abgekochtes Wasser“, so der Appell der Gemeinde St. Kanzian. Ausgenommen von der Verunreinigung seien die Ortschaften: Lauchenholz, St. Primus, Steinerberg und Weitendorf. Sobald es neue Informationen gebe, werde entsprechend informiert.
Was sind Enterokokken?
Enterokokken sind Bakterien, die zur normalen Dickdarmflora des Menschen, zahlreicher Säugetiere sowie von Vögeln gehören. Sie können Harnwegsinfektionen, Bauchfellentzündungen und selten Herzklappenentzündungen verursachen. Bei Verschleppung aus dem Darmbereich kann es zu Harnwegsinfektionen, Bauchfellentzündungen und selten – bei Einschwemmung in den Blutkreislauf sowie bei vorgeschädigten Herzklappen – zur Herzklappenentzündung kommen. Sind Enterokokken im Trinkwasser nachweisbar, ist eine Desinfektion des Trinkwassers mit geeigneten und zugelassenen Desinfektionsmitteln (z. B. Chlor, Chlordioxid, Hypochloritlauge) durch den Trinkwasserversorger erforderlich. (Quelle: Ages)