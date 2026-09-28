Israel will Niederländern Diplomatenpass entziehen

Israel will den Status von niederländischen Diplomaten in Ramallah im Westjordanland aberkennen. Das kündigte der israelische Außenminister Gideon Saar auf der Onlineplattform X an. Das ist nach seinen Worten eine Reaktion auf das niederländische Importverbot von Waren illegaler Siedlungen in besetzten Gebieten. Unklar ist noch, um wie viele Diplomaten es sich handelt und ob sie auch das Land verlassen müssen.

© APA/AFP/Jonathan NACKSTRAND Niederländischer Außenminister Berendsen bedauert Ankündigung Israels