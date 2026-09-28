Jetzt ist es fix: Gemeinde Wildon benennt Hermann-Gmeiner-Weg um

Aufgrund der schweren Vorwürfe gegen den SOS Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner beschloss Wildons Gemeinderat mehrheitlich die Straßenumbenennung. Alle Details und Kosten.

Der Hermann-Gmeiner-Weg in Wildon ist bald Geschichte. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde mehrheitlich die Straßenumbenennung beschlossen.

Das Thema stand seit Bekanntwerden der schweren Missbrauchsvorwürfe gegen den SOS Kinderdorf-Gründer im vergangenen Jahr in zahlreichen österreichischen Gemeinden, in denen Straßen oder Plätze nach Gmeiner benannt waren, zur Diskussion. Christoph Grassmugg (ÖVP), Bürgermeister von Wildon, sprach sich von Beginn an für eine Umbenennung aus.

Neuer Name: „Im Brunnenfeld“

Die Gemeinde habe die Situation evaluiert sowie eine Befragung der betroffenen Anrainer durchgeführt. Das Ergebnis: Ein Teil habe sich gar nicht gemeldet, ein Teil dafür und ein Teil dagegen ausgesprochen. Dem Bürgermeister sei bewusst, dass die Straßenumbenennung für die Anrainer einen gewissen Aufwand bedeute. Kosten werden für sie jedoch keine entstehen, die Hausnummern bleiben zudem unverändert. Statt des Hermann-Gmeiner-Wegs wird künftig auf der Straßenkarte allerdings „Im Brunnenfeld“ zu lesen sein. Der Name bezieht sich auf die Brunnenanlage für die Wasserversorgung der Gemeinde, die sich hinter dem Hermann-Gmeiner-Weg befindet. Die Umsetzung ist in den nächsten ein bis zwei Monaten geplant, die Betroffenen sollen über die nächsten Schritte schriftlich informiert werden.

© Riedler Peter Für Bürgermeister Christoph Grassmugg (ÖVP) ist das Behalten des Straßennamens ein absolutes No-Go

Grassmugg rechnet mit Kosten von zirka 2000 bis 3000 Euro für die südsteirische Marktgemeinde. „Ich bin froh über die Entscheidung des Gemeinderates. Ich möchte nicht Bürgermeister in einem Ort sein, in dem nach so einer Person eine Straße benannt ist“, sagt Grass

mugg. Den Straßennamen zu behalten sei ein absolutes No-Go für ihn.

Gegen den Beschluss

Anders sieht das Gemeinderätin Rosemarie Schauer von der Bürgerliste ProWildon. Sie stimmte im Gemeinderat gegen den Beschluss. „Wenn der Weg umbenannt wird, wird vergessen, was geschehen ist. Ich bin gegen das Vergessen. Der Name hätte mit einer Info-Tafel versehen als Mahnmal bleiben sollen“, erklärt sie.

© Robert Sommerauer Gemeinderätin Rosemarie Schauer von Pro Wildon wollte den Straßennamen mit einer Info-Tafel als Mahnmal behalten

Rückenwind erhält sie vom zweiten Vizebürgermeister Helmut Walch (SPÖ). Er hat sich der Stimme enthalten, weil unter anderem die Bürgerbefragung nicht eindeutig war und für ihn die Info-Tafel eine bessere Lösung darstellt. Nicht richtig vorbereitet sieht Andreas Url von der FPÖ das Thema, weshalb auch er sich – anders als seine Parteikollegen – der Stimme enthielt. Werner Kammel von den Grünen stimmte für die Umbenennung der Straße. Andreas Friessnegg-Fahrngruber von den Neos war nicht erreichbar.