Nach Comeback-Erfolg: Blue-Tomato-Lagerabverkauf in Graz

Im April feierte der beliebte Lagerabverkauf ein Comeback nach neun Jahren Pause. Das lief so gut, dass es am 9. und 10. Oktober schon die nächste Auflage gibt.

„Der Lagerabverkauf im April hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen”, sagt Johanna Steiner von der Boardsport- und Lifestylekette Blue Tomato. Nach ganzen neun Jahren Pause hat man damals das kultige Verkaufs-Event wieder durchgeführt – und der Andrang am Grazer Messegelände war riesig.

„Die hohe Besucherzahl und die extrem positive Resonanz haben gezeigt, wie wichtig diese Veranstaltung auch nach einer neunjährigen Pause noch immer ist“, sagt Steiner. Umso mehr freut man sich, den Lagerabverkauf im Oktober wieder nach Graz zu bringen – passend zum nahenden Winter mit deutlich erweitertem Sortiment und einem klaren Fokus auf Snowboard- und Freeski-Ausrüstung. In der riesigen Halle A (Eingang A1) kann am Freitag (9. Oktober) von 10 bis 19 Uhr und am Samstag (10. Oktober) von 10 bis 18 Uhr ausgiebig gestöbert werden.

© Blue-tomato.com/MCG/Wiesner Blue-Tomato-Lagerabverkauf: 2.500 Quadratmeter voller Wintersport- und Freizeitausrüstung warten am 9. und 10. Oktober in Graz

Mehr als 30.000 Produkte werden diesmal angeboten. Auf über 2.500 Quadratmetern warten Produkte von Top-Marken wie Burton, Vans, Roxy und Santa Cruz, die um bis zu 70 Prozent reduziert sind.

Der Eintritt ist frei. Neu beim Oktober-Termin sind aber „Early Bird“-Tickets, mit denen man schon eine Stunde vor dem regulären Einlass in die Halle darf und sich so den exklusiven Zugang zu den besten Produkten sichern kann. Infos und Ticket-Gewinnspiel auf www.blue-tomato.com/LAV.