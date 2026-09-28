Mit Video: Belüftungsanlage im Brennsee wurde gewartet

Am vergangenen Samstag, 26. September, wurde die Tiefenbelüftungsanlage (Tibean) nach 15 Jahren an die Oberfläche geholt und gewartet. 17 Personen sorgten für reibungslosen Ablauf.

Am Brennsee in Feld am See war am vergangenen Samstag, 26. September, für einige Stunden zu sehen, was sonst tief unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt. Stück für Stück tauchte die 22,5 Meter lange Tiefenbelüftungsanlage „Tibean“ auf. 4,3 Tonnen Technik wurden aus der Tiefe geholt, gereinigt, kontrolliert und noch am selben Tag wieder an ihren Arbeitsplatz auf den Seegrund gebracht. Neben Gemeindebediensteten sorgten unter anderem die Freiwillige Feuerwehr, die Wasserrettung Ferndorf und der Wasserverband Millsättersee für einen erfolgreichen Einsatz.

Schon frühmorgens hatten die Vorbereitungen begonnen. Boot, Floß und Material wurden zum Einsatzort gebracht. Taucher lösten einen der Ankerpunkte und sicherten das Seil mit einer Boje. Dann begann der eigentliche Hebevorgang. Über drei Auftriebskörper wurde Luft eingebracht. Zuerst wurde einer vollständig gefüllt, danach die beiden anderen. Das Wasser in den Auftriebskörpern wurde dabei verdrängt, bis genügend Auftrieb entstand und die tonnenschwere Anlage an die Oberfläche kam.

Poröse Schläuche wurden getauscht, Filter ausgespritzt

Dort begann die eigentliche Wartungsarbeit. Grob- und Feinfilter wurden mit Wasserdruck gereinigt, geöffnet und kontrolliert. Auch die drei Füllschläuche zwischen Oberfläche und Auftriebskörpern wurden ausgetauscht. Dabei musste genau darauf geachtet werden, dass jeder Schlauch wieder am richtigen Anschluss sitzt. „17 Personen waren an der Aktion beteiligt und das Zusammenspiel hätte nicht besser funktionieren können“, freut sich Vizebürgermeister Wolfgang Strasser (SPÖ).

Die Anlage hat sich in erstaunlich gutem Zustand gezeigt. — Wolfgang Strasser , Vizebürgermeister (SPÖ)

Alle Fotos von der Aktion:

Anlage ist seit 1992 in Betrieb

Die „Tibean“ arbeitet seit 1992 im Brennsee, ihre Aufgabe ist für Badegäste unsichtbar, für den See aber wichtig. Sauerstoffarmes Wasser wird aus tieferen Schichten nach oben befördert, dort mit Sauerstoff angereichert und anschließend wieder in die Tiefe zurückgeleitet. Gerade in der warmen Jahreszeit kann der Sauerstoffgehalt nahe dem Seegrund sinken. Fehlt dort Sauerstoff, kann sich Phosphor aus dem Sediment lösen und das Algenwachstum fördern.

Nach mehreren Stunden an der Oberfläche ging es für die Anlage wieder nach unten. Zunächst wurden zwei Auftriebskörper entleert, danach der dritte. Taucher befestigten die „Tibean“ wieder am Ankerpunkt und kontrollierten die Stromleitung sowie Verankerung. Anschließend konnte die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.