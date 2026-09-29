Wird aus altem Mölltaler Gasthaus ein Leistungszentrum?

Der Gasthof Kaponig samt Stadl in Mörtschach steht seit Jahren leer. Nun gibt es frische Ideen, die einen Prozess zur Wiederbelebung in Gang bringen sollen.

Noch braucht es viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie in einem alten Stall Kraft und Ausdauer trainiert wird. Wie dort, wo früher Heu lagerte, ein Labor zur Leistungsdiagnostik entsteht. Dass da, wo früher Tiere standen, E-Bikes verliehen, geladen oder repariert werden. Wie aus lang nicht mehr genutzten Zimmern wieder gemütliche Unterkünfte werden und in einem Café mit Terrasse Leben einzieht.

Denn das Gelächter – früher so charakteristisch für die urige Gaststube mit den Holzvertäfelungen – ist hier seit langem verstummt, die Geselligkeit der Leere gewichen. Vor Jahren hat der Gasthof Kaponig direkt neben dem Veranstaltungszentrum in Mörtschach zugesperrt, der Nahversorger im Anbau folgte. Ein Schicksal, das etliche alteingesessene Wirtshäuser teilen, ein Leerstand mehr in der Region.

Hinzu kommt die Lage im Oberen Mölltal. Doch die könnte nun ein Vorteil sein: Abgeschiedenheit bedeutet meist auch wenig Ablenkung, viel Natur. „Von hier aus würden sich 250 Trailrunning-Routen anbieten, ebenso Wandermöglichkeiten bis in die 3000-er. Das wären gute Voraussetzungen für ein Leistungs- und Diagnostikzentrum für Ausdauersport, wo sich Athleten auf Wettkampfvorbereitung konzentrieren oder nach Verletzungen regenerieren können. Und Bereiche wie Bike-Werkstätte oder Café könnten für alle offen sein“, erklärt Susan Kosch, selbst begeisterte Sportlerin und Absolventin des Masterstudienganges Architektur an der Hochschule Kärnten in Spittal, ihre Vision für das Anwesen.

© Camilla Kleinsasser Maja Velten, Hermann Kaponig, Alina Bähr, Susan Kosch, Eva-Marie Glock und Lisa Stubinger

Oder: Zentrum für Wollverarbeitung

Besitzer Hermann Kaponig, der selbst noch einen anderen Hof betreibt, will sich mit dem Leerstand seines Elternhauses nicht abfinden und suchte die Zusammenarbeit mit Studiengangsleiter Wolfgang Grillitsch, der Gemeinde, sowie Sabine Seidler, Managerin der Klar! und KEM Nationalparkgemeinden Oberes Mölltal, die sich unter anderem mit Ortskernentwicklung beschäftigt. „Mein Ziel wäre, das Ganze in irgendeiner Form wieder zu beleben. Es ist super, was da für Ideen entstanden sind“, sagt Kaponig.

Neben Kosch haben auch Alina Bähr, Lisa Stubinger, Eva-Marie Glock und Maja Velten ihre Masterarbeiten dem alten Gasthof gewidmet, dessen Geschichte bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Sie haben die Bausubstanz untersucht, alles aufgemessen und nach einem Bürgerbeteiligungsprozess Ideen entwickelt. Diese reichen von einer touristischen Revitalisierung über offene Konzepte, die es ermöglichen, das Haus sukzessive je nach Bedarf zu entwickeln und zu nutzen, bis hin zu einem Zentrum für Wollverarbeitung und Wissensvermittlung mit Workshop-Räumen und Übernachtungsmöglichkeit. Letzteres ließ Silvia Göritzer von der Handwerksstube Schmutzerhaus nebenan hellhörig werden. Dort werden Produkte aus heimischer Schafwolle verkauft, das Waschen der Wolle und die Produktion ist bisher aber auf verschiedene Standorte ausgelagert. Ein Zentrum dafür würde das Ganze vereinfachen.

© Camilla Kleinsasser Roland Gruber, Sabine Seidler und Wolfgang Grillitsch

Jetzt heißt es dranbleiben

Doch wie realistisch sind die Ideen? Laut Roland Gruber, der sich seit 25 Jahren mit dem Thema Leerstand beschäftigt und die Studentinnen im Zuge seines Lehrauftrags zusätzlich begleitet hat, haben sie Potenzial: „Auch ein Sportdiagnostikzentrum kann hier funktionieren, wenn man eine bekannte Marke als Partner zur Finanzierung gewinnt. Die Nachnutzung leerstehender Gasthöfe ist europaweit ein Riesenthema. Mit einer guten Idee kann Großes entstehen.“ Ein Beispiel sei Georg Gasteiger, der seinen Mesnerhof C – sehr gefragt – etwa an Firmen vermietet, die sich dort zur Strategieentwicklung zurückziehen.

„Alles steht und fällt jetzt damit, dass man dranbleibt und Energie hineinsteckt“, betont Gruber. Damit ein Prozess in Gang kommt und darüber gesprochen wird, sind die Modelle der Studentinnen bis 12. Oktober für jeden montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 11 Uhr direkt im Gasthof Kaponig zu sehen.