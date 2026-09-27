Steirischer Motorradlenker in Kärnten schwer verletzt

In Preitenegg stürzte ein 27-jähriger Motorradlenker aus der Steiermark in einen Straßengraben. Er wurde schwer verletzt ins UKH Klagenfurt gebracht.

Ein 27-jähriger Mann aus der Steiermark lenkte am Sonntag gegen 13.30 Uhr sein Motorrad auf der Hebalm-Landesstraße in Preitenegg im Bezirk Wolfsberg. Im Bereich Oberpreitenegg kam er aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.