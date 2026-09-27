Kosovo: Neun mutmaßliche Kriegsverbrecher festgenommen

Die Polizei im Kosovo hat neun Serben wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges in den Jahren 1998 und 1999 festgenommen. Die Festnahmen stünden im Zusammenhang mit dem Fund zweier Massengräber nahe der mehrheitlich von Serben bewohnten Stadt Zubin Potok im Norden des Kosovo, teilten die Behörden am Sonntag mit. Bei den Ausgrabungen im Juli und August waren die sterblichen Überreste von mindestens 23 Menschen gefunden worden.