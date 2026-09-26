Bollwerk VSV! In diesen zwei Werten sind die Adler top

Die Laibacher Offensivpower hat es in sich, am Sonntag (18 Uhr) muss der VSV dort bestehen. Die Adler wollen aber ihre Klauen ausfahren, sind kampfbereit.

Saisonstart nach Maß. Zumindest eigentlich, wenn man auf die gesammelten sechs Punkte des VSV aus drei Spielen schaut. Klar, die Höhe der 1:6-Derbyklatsche schmeckte in Villach gegen früh in Hochform befindliche Rotjacken niemandem. Aber in Anbetracht der finanziellen und personellen Situation kann man beim VSV, der eigentlich noch einen Top-Center benötigt aber schlicht nicht finanzieren kann, zufrieden sein. Dass die Arbeit des Sommers unter Trainer Pierre Allard Früchte trägt, zeigte das 4:2 in Salzburg. Vorne kam Blau-Weiß zu 27 Torschüssen, verwertete zwei Powerplays und blieb in fünf von sechs Unterzahlen unbeschadet.

Mit einer Quote von 87,5 Prozent (14 von 16) „gekillter“ Powerplays des Gegners spielt man die drittbeste Unterzahl der Liga, in Salzburg blockte man ganze 20 Schüsse. „Etwas, woran wir im Sommer intensiv gearbeitet haben. Wir wissen, dass wir dem Gegner mit Physis und Aggressivität in der Defensive begegnen müssen“, so Allard.

Das rollt heute auf die VSV-Abwehr zu

Der heutige Gegner, Ljubljana, wird mit geballter Offensivkraft versuchen, das Bollwerk der Adler zu brechen. Zwar verloren die „grünen Drachen“ zuletzt zweimal, schossen mit 17 Volltreffern aber die zweitmeisten Saisontore hinter dem KAC (23), spielen das drittbeste Powerplay (23,53 Prozent Erfolgsquote, vier Tore) und haben mit Joshua Lawrence den ICE-Toptorjäger sowie mit Marly Quince den Top-Assistgeber (je fünf) im Kader. Die Adler werden sich also kräftig wehren müssen, um nicht in die Fänge des Drachen zu geraten.