Ab heute dreht sich in St. Veit alles um den Wiesenmarkt

Der 663. St. Veiter Wiesenmarkt wurde am Hauptplatz offiziell eröffnet. Viel Prominenz war vertreten.

Viel Sonnenschein und beinahe keine Wolke am Himmel – ein besseres Wetter hätten sich die St. Veiterinnen und St. Veiter für die Eröffnung ihrer „fünften“ Jahreszeit nicht wünschen können. Um 11.40 Uhr wurde der 663. Wiesenmarkt von Landeshauptmann Daniel Fellner und Bürgermeister Martin Kulmer gemeinsam eröffnet. Die Besucherinnen und Besucher strahlten mit der Sonne quasi um die Wette.

Der Umzug mit 65 Gruppen und rund 1200 Teilnehmern war wieder ein würdiger Auftakt für die nächsten zehn Tage. Moderator Seppi Rukavina konnte bereits nach elf Minuten das Kärntner Trommlerkorps als erste Umzugsgruppe vor dem Rathaus begrüßen. Landjugenden, Feuerwehren, Musikvereine, Chöre und Volkstanzgruppen gaben sich die Klinke in die Hand und begeisterten tausende Besucherinnen und Besucher am Straßenrand. Dabei waren auch die Bürgerliche Trabantengarde, die Volkstumsgemeinschaft, die Frauen im Bürgerkleid, die Goldhaubenfrauen und der Chor 1863, die die Freyung bis zu ihrem Eintreffen am Marktgelände begleiteten.

Das war der große Umzug 2026

1 / 120 Traditionell wurde der St. Veiter Wiesenmarkt mit einem großen Umzug, an dem über 60 Gruppen teilnahmen, eröffnet. © Helmuth Weichselbraun

Bereits zum fünften Mal konnte Herold Gerald Winkler die Proklamation vor der Altstadt-Kulisse des Rathauses feierlich verlesen. „Es ist ein gelungener Wiesenmarkt, wenn ich nach zehn Tagen in die zufriedenen und glücklichen Gesichter der Leute blicken kann und weiß, dass ein sicherer Wiesenmarkt über die Bühne gegangen ist, wo niemandem etwas passiert ist“, erklärt Marktreferentin Silvia Radaelli. Grußworte kamen auch von Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Walter Sabitzer und der ersten Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer, Astrid Brunner. Kulmer freut sich besonders auf den diesjährigen Wiesenmarkt und garantiert schönes Wetter für die nächsten zehn Tage. „Da muss ich unserem Stadtpfarrer Jinu Joseph Mangalath danken, der einen guten Draht nach oben hat.“ Ebenso lud er den Landeshauptmann zu einer Runde Autodrom ein: „Eine Fahrt von Bürgermeister und Landeshauptmann ist in St. Veit Tradition und auch Pflicht.“ Dieser willigte ein, ist es immerhin sein erster Besuch am St. Veiter Wiesenmarkt überhaupt.

Nicht entgehen ließen sich die Eröffnung zahlreiche Vertreter der St. Veiter Stadtpolitik, wie Vizebürgermeister Clemens Mitteregger, die Stadträte Sylvia Greiler, Manfred Kerschbaumer, Philipp Subosits und Walter Brunner, Bezirkshauptfrau Claudia Egger, Bezirkspolizeikommandant Markus Tilli, Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Herbert Sager und Bezirksrettungskommandant Thomas Wadl, die Hirter-Geschäftsführer Nikolaus Riegler, Klaus Möller, Heimo Schader und Raimund Linzer, die Wimitzbräu-Repräsentanten Simon Knappinger und Josef Habich, die designierte Bürgermeisterin von Friesach, Ursula Heitzer, Brückls Gemeindechef Harald Tellian, die Klein St. Pauler Bürgermeisterin Gabriele Dörflinger, der Bürgermeister von St. Georgen am Längsee, Wolfgang Grilz, und der Gemeindechef von Mölbling, Bernd Krassnig sowie der Zivilschutzreferent von St. Veit, Horst Maier und die stellvertretende Bundesleiterin der Landjugend Österreich, Martina Ogriseg.