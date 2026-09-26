Anschlag in pakistanischer Grenzregion fordert elf Tote
Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind am Samstag elf Menschen getötet und 30 verletzt worden. Zu dem Anschlag in der Region Dera Ismail Khan bekannte sich die Gruppierung Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), auch bekannt als pakistanische Taliban. Die Detonation habe sich nahe Aman Mela im Gebiet Darazinda ereignet, teilte der Rettungsdienst Rescue 1122 mit. Einsatzkräfte versorgten die Verwundeten vor Ort und brachten sie in Krankenhäuser.
Dera Ismail Khan liegt in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa nahe der Grenze zu Afghanistan. Die Region wird immer wieder von islamistischer Gewalt erschüttert, die sich häufig gegen Polizei und Sicherheitskräfte richtet. Auch in diesem Monat kam es in dem Bezirk zu mehreren Angriffen, an denen unter anderem die pakistanischen Taliban beteiligt waren.