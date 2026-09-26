Anschlag in pakistanischer Grenzregion fordert elf Tote

Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind am Samstag elf Menschen getötet und 30 verletzt worden. Zu dem Anschlag in der Region Dera Ismail Khan bekannte sich die Gruppierung Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), auch bekannt als pakistanische Taliban. Die Detonation habe sich nahe Aman Mela im Gebiet Darazinda ereignet, teilte der Rettungsdienst Rescue 1122 mit. Einsatzkräfte versorgten die Verwundeten vor Ort und brachten sie in Krankenhäuser.

vor 13 Minuten 26. September 2026 um 12:42 Islamabad Außenpolitik