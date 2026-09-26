VSV-Stürmer vor Jubiläum: „Auch wir sind echte ‚Hackler‘“

Der VSV holte aus drei Saisonspielen zwei Siege, gewann zuletzt verdient in Salzburg. Welche Gründe orten Sie? Maxi Rebernig: Das war ein absoluter Erfolg der ganzen Mannschaft. Von der ersten bis zur vierten Linie waren wir ready, haben wenig Fehler begangen und waren effizient vor dem Salzburger Tor. Wir haben viele Schüsse geblockt, viele Scheiben tief gebracht. Dazu hat Joe Cannata im Tor toll gehalten. Auch wenn wir zu viele Strafen im Moment kassieren, funktioniert unser Unterzahlspiel großartig und auch in Überzahl finden wir uns immer besser und kommen zu vielen Chancen.

In Ljubljana wird es auch nicht die beste Idee sein, viel auf der Strafbank zu hocken, oder? Völlig richtig! Ihr Powerplay ist absolut top. Sie haben eine starke Truppe, das haben wir schon in einem Testspiel im Sommer gesehen. Sie arbeiten extrem hart, sind brandgefährlich im Konter. Für uns gilt, darauf aufzupassen und genau so hart zu arbeiten, wie sie. Auch wir sind echte „Hackler“.