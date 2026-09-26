Waldbrände auf Borneo bedrohen Orang-Utans

Waldbrände im indonesischen Teil der Insel Borneo bringen vom Aussterben bedrohte Affenspezies wie Orang-Utans und mehrere Gibbon-Arten derzeit zusätzlich in Bedrängnis. Feuer und Rauch hätten "messbare physiologische, verhaltensbezogene und ökologische Auswirkungen auf Orang-Utans", berichtete die Weltnaturschutzunion (IUCN) am Samstag. Das indonesische Forstministerium erklärte, es seien 100 Tiere aus den betroffenen Gebieten gerettet worden, darunter 53 Orang-Utans.

© APA/AFP Feuerwehrleute bemühen sich um ein Ende der Flammen