Die „fünfte“ Jahreszeit in St. Veit wurde offiziell eröffnet

Bei traumhaftem Wetter fand der Eröffnungsumzug des 663. St. Veiter Wiesenmarktes statt.

Bei Kaiserwetter startete die Stadt St. Veit an der Glan in den 663. St. Veiter Wiesenmarkt. Mit dem Bieranstich, den Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und Marktreferentin Silvia Radaelli (SPÖ) sowie Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) durchführten, wurde die „fünfte“ Jahreszeit in der Herzogsstadt eröffnet. In den nächsten zehn Tagen erwartet man nun unzählige Gäste. Dem Festakt voraus ging der traditionelle Umzug. Über 65 Gruppen und mehr als 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen mit Trachten, Wagen, Musik und bester Stimmung von Bahnhof bis zum Marktgelände. Darunter auch eine Abordnung der Partnerstadt Haltern am See, eine Gruppe des Bleiburger Wiesenmarktes, Landjugenden, Musikvereine, Chöre, Feuerwehren, Sportvereine und viele mehr.

1 / 4 Die Stimmung war großartig © Helmuth Weichselbraun

Neben Fellner und Gruber darf natürlich eine große Abordnung der Bundes- und Landespolitik nicht fehlen. Den Start der 663. Wiesn nicht entgehen ließen sich unter anderen die Nationalratsabgeordneten Johannes Weber (ÖVP) und Petra Oberrauner (SPÖ), Bundesrätin Sandra Lassnig (ÖVP), Landesrat Peter Reichmann (SPÖ), die Landtagspräsidenten Andreas Scherwitzl (SPÖ) sowie Günter Leikam (SPÖ), FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer und die Landtagsabgeordneten Josef Ofner (FPÖ) und Michael Reiner (FPÖ) sowie der Völkermarkter Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ).

Durch den Festakt führte, wie schon seit vielen Jahren, Moderator Seppi Rukavina. Für Landeshauptmann Daniel Fellner ist es überhaupt der erste St. Veiter Wiesenmarkt: „Ich hatte schon eine große Vorfreude und heute sehe ich, was das für ein unglaubliches Fest und ein wunderschöner Umzug ist.“

Nach der offiziellen Eröffnung am Hauptplatz zog es die Besucher auf das Marktgelände. Dort wird es sich in den nächsten zehn Tagen abspielen: 40 Fahrgeschäfte warten auf die Gäste, sowie zwei große Festhallen mit Tanz- und Musikeinlagen, 160 Fieranten am Krämermarkt, 23 Gaststätten, 20 Getränke- und Imbissstätten sowie 20 Verkaufsstätten.