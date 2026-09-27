Franco Foda und Co.: Alte Bekannte im einstigen Wohnzimmer

Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda ist bei Kosovo bei weitem nicht der einzige mit Österreich-Bezug. Der Favorit liegt für ihn auf der Hand.

Kehrt man nach längerer Zeit ins alte Wohnzimmer zurück, ist es legitim, zuerst zu überprüfen, ob eh alles in Ordnung ist. Also fiel Franco Foda bei der Platzbegehung im Happel-Stadion sofort der gute Zustand des Rasens auf. Als er noch ÖFB-Teamchef war, ging der gebürtige Deutsche am Tag vor einem Länderspiel selbst oft durch die Katakomben des altehrwürdigen Baus im Wiener Prater, nun kehrt er als Nationaltrainer des Gegners zurück.

Wenn Österreich den Kosovo (18 Uhr, ORF1 live) empfängt, ist es vordergründig das Gipfeltreffen der Nations-League-Gruppe B3. Dass es gleichzeitig das brisante Aufeinandertreffen des ehemaligen rot-weiß-roten Cheftrainers mit seinem Nachfolger Ralf Rangnick und zahlreichen Ex-Spielern ist, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Genüsslich kann Foda seiner ehemaligen Mannschaft die Favoritenrolle zuschieben und liegt damit tendenziell richtig. „Das sage ich nicht, um uns kleiner zu reden, als wir sind. Aber Österreich hat einfach eine große Erfahrung. Sie waren bei der WM, vorher bei der EM. Das sind alles Ziele, die wir noch verfolgen.“

© IMAGO Der frühere ÖFB-Nationalspieler Robert Ibertsberger gehört Franco Fodas Betreuerstab an

Zum jüngsten Großereignis nach Nordamerika hätte er es mit seinem Team beinahe sensationell geschafft – und mit ihm diverse andere Akteure mit Österreich-Bezug. Dem Staff gehören sein treuer Co-Trainer Thomas Kristl, der schon beim SK Sturm und beim ÖFB an seiner Seite arbeitete, der einstige österreichische Nationalspieler Robert Ibertsberger sowie der frühere Stürmer Atdhe Nuhiu, bis zur U21 selbst im ÖFB-Trikot aktiv, an.

© IMAGO Ex-ÖFB-U21-Teamspieler Vesel Demaku vom SCR Altach spielt nun für den Kosovo

Gerade die Zusammenarbeit mit Kristl ist von Vertrauen und Loyalität geprägt. „Wenn du pausenlos Stress hast oder der Co-Trainer hinter deinem Rücken mit Spielern redet, andere Ideen weitergibt, ist das der Anfang vom Ende. Loyalität ist gerade in unserem Business ein wichtiger Faktor“, sagt Foda und betont, dass der Mitarbeiterstab eine Grundvoraussetzung gewesen sei, um überhaupt in den Kosovo zu gehen.

© GEPA Aus dem aktuellen ÖFB-Kader spielte Michael Gregoritsch am öftesten für Teamchef Franco Foda

Nuhiu wiederum, damals hauptberuflich Co-Trainer von Fabio Ingolitsch in Altach, stieß erst Anfang 2025 ein wenig verspätet zum Betreuerstab. Als Aktiver selbst Teamspieler des Kosovo, bringt er neben der Kompetenz als Trainer naturgemäß den Vorteil mit, dass er Land und Leute kennt, außerdem die Landessprache beherrscht. „Die Meetings finden zwar auf Englisch statt, trotzdem ist es wichtig einen Ansprechpartner zu haben, der einschätzen kann, warum manche Dinge sind, wie sie sind.“ Dem Analyseteam gehören der Steirer Robin Krasniqi, hauptberuflich in England bei Oxford United tätig, sowie der Deutsche Maximilian Matten vom SCR Altach an.

Name - Länderspiele unter Foda Michael Gregoritsch - 30 Xaver Schlager - 25 Stefan Posch - 15 Sasa Kalajdzic - 13 Philipp Lienhart - 8 Alexander Schlager - 6 Maximilian Wöber - 4 Marco Grüll - 4 Nicolas Seiwald - 3 Marco Friedl - 3 Kevin Danso - 2 Phillipp Mwene - 1 Junior Adamu - 1

Es sei logisch, dass der österreichische Fußball auch dann besprochen wird, wenn die Nationalmannschaften beider Länder nicht gegeneinander antreten. „Wenn du Österreicher im Staff hast oder selbst jahrelang dort gearbeitet hast, ist Österreich immer ein Thema“, so Foda. Auch spielerseitig findet sich Österreich-Bezug. Vesel Demaku vom SCR Altach war früher U21-Spieler des ÖFB, ebenso Ex-Sturm-Kicker Dardan Shabanhaxhaj, der im Juni für den Kosovo debütiert hat, diesmal aber verletzt fehlt. Seinem ersten Länderspiel fiebert Dion Kacuri von Austria Lustenau noch entgegen. Dazu kommt Valmir Matoshi, seit August bei Sturm unter Vertrag. „Er ist ehrgeizig, hat ein super Mindset und das Potenzial, sich noch einmal weiterzuentwickeln“, lobt sein Teamchef. Ex-Austria-Wien-Stürmer Fisnik Asllani hat es in Diensten von Hoffenheim inzwischen auf einen Marktwert von 35 Millionen Euro gebracht.

© GEPA Sascha Horvath spielte einst schon beim SK Sturm für Franco Foda

Auf der Gegenseite trifft Foda auf immerhin 13 ÖFB-Kadermitglieder, die unter seiner Anleitung für Österreich gespielt haben. Dazu kommen Romano Schmid und Sascha Horvath, die er bei Sturm trainierte. Ein Wiedersehen mit langjährigen Wegbegleitern wie David Alaba, Marko Arnautovic oder Marcel Sabitzer bleibt jedoch aus: „Ich schätze die Mannschaft aber auch ohne diese drei Spieler sehr hoch ein. Aber natürlich waren das jahrelang Führungsspieler. Von ihrer Qualität und Persönlichkeit werden sie dem Nationalteam sicher fehlen. Aber bei uns ist auch der Kapitän zurückgetreten. Das bietet jungen Spielern die Chance, in der Hierarchie nach oben zu steigen.“ Welcher gegnerische Teamchef, wenn nicht Foda, soll Österreichs Leistungsvermögen korrekt einschätzen können? Deswegen ist er sich auch sicher: „Wir müssen am obersten Limit spielen, wenn wir hier bestehen wollen.“