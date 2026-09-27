Die gesunde Küche der Lebenswelt St. Antonius erhielt Gütesiegel

In der Spittaler Behinderteneinrichtung wird täglich, gemeinsam gekocht. Die 31 Klienten sind in alle Abläufe für gesunde Ernährung eingebunden.

Die Initiative „Gesunde Küche“ des Landes Kärnten wächst weiter: Nun wurde die Lebenswelt St. Antonius der Stiftung Liebenau in Spittal mit dem 67. Gütesiegel ausgezeichnet. Gesundheitslandesrätin Beate Prettner überreichte die Auszeichnung an Küchenleiterin Nicole Oberrainer, Hausleiterin Kirsten Ratheiser und die pädagogische Leiterin Margit Ropatsch.

In der Lebenswelt St. Antonius leben derzeit 31 erwachsene Menschen mit Behinderung. Was die Einrichtung in besonderer Weise auszeichnet: Die Bewohnerinnen und Bewohner sind aktiv in die täglichen Abläufe eingebunden – auch in der „Gesunden Küche“. Gemeinsam mit der Küchenleitung bereiten sie jeden Tag das Menü nach den Kriterien der „Gesunden Küche“ zu. Das Essen wird für die gesamte Lebenswelt, inklusive Personal, gekocht.

Kochen als Teil von Selbstbestimmung

„Hier wird gesunde Ernährung nicht einfach serviert – sie wird gemeinsam geplant, vorbereitet und gekocht. Das schafft Bewusstsein, stärkt Selbstständigkeit und ist gelebte Teilhabe. Genau diese Verbindung macht die ,Gesunde Küche‘ in der Lebenswelt St. Antonius zu etwas Besonderem“, betont Prettner. Auch in anderen Bereichen der Lebenswelt bringen sich die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv ein, etwa bei der Gartenarbeit. Das tägliche Kochen ist damit Teil eines ganzheitlichen Konzepts, das Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fördert.

„Gesunde Ernährung ist immer auch eine Frage der Lebensqualität. Wenn Menschen dabei selbst mitgestalten können, wird aus einem gesunden Menü ein Stück gelebte Selbstständigkeit. Ich danke allen, die hier tagtäglich mit viel Engagement dafür sorgen, dass gutes, ausgewogenes Essen auf den Tisch kommt“, so Prettner weiter. Bei der Siegel-Überreichung waren auch Ina Lerchbaumer von der Stiftung Liebenau, Sabine Wurzer vom Land Kärnten und Spittals Vizebürgermeister Willi Koch dabei.