Robert Dotzauer zog kürzlich mit Friday Innovations im Hartberger Ökopark ein und entwickelt dort maßgeschneiderte Komplettsoftware für Hotels.

Unternehmensberater Robert Dotzauer landete eher zufällig in der Softwareentwicklung. Nun läuft das Geschäft aber so gut, dass der Münchner seinen ersten Standort in Österreich eröffnete

„Es war mehr oder weniger ein Unfall“, sagt Robert Dotzauer über sein Softwareunternehmen Friday Innovations, das kürzlich mit drei Mitarbeitern im Hartberger Ökopark einen Standort eröffnete. Mit dem Produkt homato entwickelte er eine Art Betriebssystem, das sämtliche digitalen Anwendungen eines Hotels in einer Plattform bündelt. Dass der Münchner Unternehmensberater überhaupt jemals in der Softwareentwicklung landen würde, ist seinem Hobby aus Jugendtagen und seiner Liebe zu einer Oststeirerin zu verdanken.

Durch seine Frau, die als Hoteldirektorin die Geschicke der Wilfinger Hotels leitet, wurde er auf den hohen Aufwand von Kurhotels rund um die Menüauswahl der Kurgäste aufmerksam. „Da sitzt dann ein Mitarbeiter drei Stunden am Vormittag und muss die Menüs zusammenzählen, Tischpläne ausfüllen und vieles mehr. Dafür haben wir dann eine Lösung gebaut.“ Das war im Herbst 2025. Seitdem sind immer mehr Anwendungen dazugekommen.

© KLZ / Margot Jeitler Die Friday Innovations GmbH entwickelt mit homato eine Rundum-Software für Hotel. Am Bild: Gründer Robert Dotzauer (r.) und Mitarbeiter Patrick Schaabl

Ein echter Digital Native

So wird nunmehr auch die gesamte Dokumentation von Kurhotels für die Krankenkassen über homato abgewickelt. „Was früher in dicken Ordnern gesammelt und irgendwann einmal im Archiv verschwunden ist, läuft jetzt komplett digital“, erklärt Dotzauer. Im Hintergrund läuft dabei eine lokale, künstliche Intelligenz, die bei den Aufgaben unterstützt und überprüft, gleichzeitig aber sämtliche Daten im Haus behält. Mittlerweile vereint homato alles von Buchungen über Schlüsselkarten und Rechnungen bis hin zur internen Kommunikation und Personal-Management.

Dass Dotzauer dieses Werkstück gelungen ist, liegt an einer uralten Leidenschaft, wie er als bekennendes Kind der 80er- und 90er-Jahre erzählt: „Als andere Leute Fußball spielen gegangen sind, bin ich im Keller gesessen und habe aus Spaß Datenbanken entwickelt.“