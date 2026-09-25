Kuriose Gemeinderatssitzung in Scheifling war vor Beginn zu Ende

Protestaktion der Liste „Team Scheifling“ erzwang einen Abbruch der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Im von politischen Turbulenzen gebeutelten Scheifling im Bezirk Murau sollte am Donnerstagabend der Gemeinderat tagen. Doch die Sitzung war zu Ende, bevor sie begonnen hatte. Gemeinderat Peter Auer von der Namensliste „Team Scheifling“ verlangte vor der Begrüßung das Wort und verkündete, den Saal gleich wieder zu verlassen. Zwei weitere Mandatare seiner Liste waren gar nicht erschienen.

Vier weitere Mandatare anderer Listen waren entschuldigt. Und Patrick Hansmann von der SPÖ, der für den freiwillig ausgeschiedenen Josef Brachmayer nachrücken sollte, war noch nicht angelobt. Somit waren zu wenige Mandatare anwesend und der Gemeinderat nicht beschlussfähig.

Aufforderung zum Rücktritt

Peter Auer verkündete noch, seine Fraktion wolle mit einem „rechtskräftig verurteilten Bürgermeister nicht mehr zusammenarbeiten“ und verlangte von Bürgermeister Gottfried Reif (ÖVP), er solle „endlich zurücktreten“. Reif hatte ja nach seiner Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs selbst angekündigt, bis zum Ende des Jahres aufzuhören.

© KK Bürgermeister Gottfried Reif (ÖVP) ist sauer auf Peter Auer vom Team Scheifling

„Schadet der Gemeinde“

Der Bürgermeister ist sauer auf Peter Auer vom Team Scheifling: „Mit solchen Aktionen schadet er nicht mir, sondern der Gemeinde. Nur Panik und Wirbel zu fabrizieren ist zu wenig.“ In der Gemeinderatssitzung hätte es wichtige Beschlüsse zu fassen gegeben, darunter einige Bauvorhaben. Er sei noch im Amt, um einige Projekte abzuschließen; dass er bis Ende des Jahres seinen Hut nehme, sei jedoch fix. Wie berichtet, sucht die ÖVP einen Nachfolger, der breite Akzeptanz findet.

Gottfried Reif glaubt, Auer habe es sich durch seine Aktion mit den anderen Fraktionen verscherzt. Zuletzt wurde bekannt, dass FPÖ, SPÖ und Team Scheifling eine Allianz gegen die ÖVP schmieden wollen. Peter Auer: „Ich habe mit Vertretern von FPÖ und SPÖ gesprochen, wegen meines Auszuges gibt es kein böses Blut.“ Die Sitzung wurde auf 5. Oktober verschoben.