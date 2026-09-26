Pension im Pflegefall: Wie viel ist genug?

Der morgendliche Kommentar aus der Redaktion.

Was bleibt einem Menschen, wenn er zum Pflegefall wird? Leidlich viel Zeit, ein Zimmer, ein Bett. Hoffentlich liebevolle Angehörige und eine gute Betreuung. Daneben sollte er aber auch noch etwas haben, das sich nicht in Pflegestufen und Tagsätzen bemessen lässt: einen Rest von finanzieller Selbstbestimmung.

Wie weit diese gehen darf, ist gerade wieder Gegenstand einer Debatte über die 13. und 14. Pension. Anfang der Woche suchten die Sozialreferenten der Länder nach neuen Wegen, die stetig steigenden Kosten des Pflegesystems abzufedern. Dabei kam eine altbekannte Forderung auf den Tisch: Der Staat möge auch auf die Sonderzahlungen von Heimbewohnerinnen und -bewohnern Zugriff erhalten.

„Das ist einfach beschämend“, schreibt uns eine Leserin entrüstet. Viele persönliche Bedürfnisse, wie z. B. Spezialbehandlungen und -medikamente, Friseurbesuche, die Pediküre oder ein kleines Geschenk für die Enkelkinder würden so erschwert bis unmöglich. „Will man jenen Menschen, die dieses Land in schwierigsten Zeiten aufgebaut haben, die letzte Würde nehmen?“

Der Wert des Alters

Es ist eine dieser Diskussionen, die viel über eine Gesellschaft verraten. Welchen Wert misst sie dem einzelnen Menschen bei, wenn dieser nicht mehr voll leistungsfähig, sondern alt, krank und auf Hilfe angewiesen ist? Die Argumentation der Länder ist nachvollziehbar: Pflege ist teuer, mit dem Altern der Bevölkerung geraten die Budgets massiv unter Druck. Aber gerade deswegen sollte man genau hinsehen, bei wem und wie eigentlich gespart wird.

Und dabei fällt eines auf – nämlich, dass im föderalen Österreich die Pflegeunterstützung vom Wohnort abhängig ist. Die Unterschiede in der Kostenbeteiligung sind gelebte Ungerechtigkeit, momentan entscheidet vorrangig die Bundeslandgrenze, wie viel den Pflegebedürftigen als Taschengeld bleibt.

Wenn die Länder nun schon über eine Neuregelung der Pflegefinanzierung sprechen, dann könnten sie damit beginnen, die Zuzahlung der Heimbewohner österreichweit zu vereinheitlichen. Es wäre ein erster Schritt. In einem zweiten sollte man kritisch hinterfragen, wie fair es ist, Finanzierungslöcher mit dem Geld jener zu stopfen, die sich am wenigsten wehren können. Denn auch wer Pflege erhält, bleibt ein Mensch mit individuellen Bedürfnissen ­­­– und nicht bloß ein Kostenfaktor.