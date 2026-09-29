In Ratten feierten 500 Gäste das Fleischer-Jubiläum

Karl Heinz Sommersguter sperrte vor 30 Jahren sein Geschäft auf. Und eine besondere Show fand im Autohaus „Seidnitzer“ in Pirching bei Gleisdorf statt.

500 Gäste bei einer Jubiläumsfeier? Keine Selbstverständlichkeit. „Damit habe ich auch nicht gerechnet“, freut sich Karl Heinz Sommersguter. Seine Fleischerei in Ratten gibt es seit 30 Jahren und das wurde am 26. September ausgiebig gefeiert. Ein Festzelt wurde aufgebaut, die umliegenden Betriebe halfen mit, der Andrang war groß. „Das ist wirklich schön“, ist Sommersguter dankbar. Er war 23 Jahre jung, als er mit seinem (mittlerweile verstorbenen) Vater Karl vor 30 Jahren den Betrieb gründete. In den ersten neun Jahren wurden die Produkte nahe der früheren Tankstelle verkauft, dann siedelte man an den heutigen Standort.

1 / 7 Jubiläumsfest 30 Jahre Fleischerei Sommersguter in Ratten © Privat

In Ratten fühlt man sich wohl, es gibt acht Angestellte. Immer wieder kamen Anfragen, andere Betriebe zu übernehmen. Das ist für Karl Sommersguter aber kein Thema. Er setzt weiter auf sein Geschäft im oberen Feistritztal: „Wir haben hier einen großen Zusammenhalt.“

Ein Auto am Kranhaken

Einen Grund zum Feiern gab es auch im Autohaus „Seidnitzer & Partner“ in Pirching bei Gleisdorf. Firmengründer und Geschäftsführer Johann Seidnitzer, sein Sohn Daniel und die rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter luden zur „Polestar Roadshow“. Um die 80 Gäste waren mit dabei, darunter Hofstättens Bürgermeister Werner Höfler. Die zwei neuen Modelle der schwedischen Elektromarke „Polestar“ wurden vorgestellt. Eines der Fahrzeuge wurde sogar mit dem Kran "eingeflogen“.

1 / 5 Johann und Daniel Seidnitzer bei der Autopräsentation © Autohaus „Seidnitzer & Partner“

Der Grund: Beim Autohaus gibt es derzeit eine große Baustelle. Der Standort wird vergrößert, erweitert werden unter anderem der Schauraum und die Werkstätte. Auch personell wächst der Familienbetrieb. Eine Feier bei der Baustelle also: „Wir hätten für diesen Abend auch eine fertige, perfekte Location wählen können. Aber das wäre die falsche Kulisse gewesen“, begründet Johann Seidnitzer. „Wir entwickeln uns weiter, investieren, hinterfragen Bestehendes und schaffen Platz für Neues.“