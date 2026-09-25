Baustart für Millionenprojekt in Bärnbach erfolgt im Frühjahr

Die Bauverhandlung für die umfangreiche Sanierung der Mittelschule und der Sporthalle in Bärnbach ist für Oktober geplant. Unternehmer Otto Kresch unterstützt das Projekt mit zwei Millionen Euro aus privater Hand.

Positive Nachrichten hatte Bürgermeister Jochen Bocksruker am Donnerstagabend im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Bärnbacher Rathaus zu verkünden: In dieser Woche trudelte im Stadtamt das Schreiben mit Zusage des Landes für die notwendigen Bedarfszuweisungen für die nächsten Jahre herein. Außerdem stehe man kurz vor der Einreichplanung. „Otto Kresch hat damit Gewissheit, dass alles auf Schiene ist. Die Bauverhandlung ist im Oktober geplant, dann können wir im Winter europaweit ausschreiben, der Baubeginn dürfte im April 2027 erfolgen“, berichtet Bocksruker.

Gemeint ist die umfangreiche Sanierung der Sporthalle und der Mittelschule mit der Errichtung des „KR Otto Kresch Sport- und Eventcenter“. Wie berichtet kam es im Vorfeld zu einer außergewöhnlichen Aktion: Kresch unterstützt das Projekt mit zwei Millionen Euro aus eigener Tasche, der notwendige Schenkungsvertrag wurde bereits unterzeichnet. Das Projekt umfasst auch die Modernisierung und Vergrößerung der Sport- und Turnhalle, die eine der beiden Heimstätten des Handballclubs HSG Lipizzanerheimat ist, dem Kresch als Präsident vorsteht.

© KLZ / Jakob Kriegl Otto Kresch schenkt der Stadtgemeinde Bärnbach zwei Millionen Euro für die Sanierung der Sporthalle und der Mittelschule

Positiv entwickelt sich laut Bocksruker auch das Budget der Stadt Bärnbach. „Wir freuen uns alle über die Zahlen im einstimmig beschlossenen Nachtragsvoranschlag, der um rund 1,25 Millionen Euro besser ist als das ursprüngliche Budget“, so der Stadtchef. Möglich wurde das unter anderem dadurch, dass 750.000 Euro an Bedarfszuweisungen der Landesregierung, die nicht budgetiert waren, eingetroffen sind. Der heiße Sommer hat sich mit Mehreinnahmen von 40.000 Euro im Schlossbad Bärnbach ebenso bemerkbar gemacht. „Aus verschiedenen Posten läppert sich da einiges zusammen“, freut sich Bocksruker. Damit werde der Weg der Konsolidierung weiter erfolgreich beschritten. „Die Schuldenlast geht zurück, trotzdem können wir unseren Bürgerinnen und Bürgern weiter vieles anbieten“, betont der Bürgermeister.

Tempo 30 und Spielplatz

In der Fragestunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung wurden von der FPÖ zwei Themen aufs Tapet gebracht: Maximilian Friedrich forderte eine bessere, verkehrstechnische Absicherung des neuen Spielplatzes bei der Alten Schachtgasse. Und Kerstin Fallend-Fasching forderte eine neuerliche Evaluierung bezüglich der möglichen Einführung einer Tempo-30-Beschränkung in der Doktor-Niederdorfer-Straße. „Hier hat sich durch den Billa-Neubau auf jeden Fall die Situation geändert“, bestätigt Bocksruker. „Allerdings liegt der Ball hierzu bei der Bezirkshauptmannschaft.“