Zeiler, Kurz, Kern: Die ewige Suche nach dem Messias

Medienmanager Gerhard Zeiler will die SPÖ übernehmen. Die Sehnsucht nach einem Erlöser ist in den Großparteien groß, der Erfolg aber keinesfalls garantiert.

Gerhard Zeiler will es wieder wissen. Schon länger war gemunkelt worden, dass der 71-jährige Medienmanager wie schon 2016 seine Fühler nach dem SPÖ-Vorsitz ausstrecken würde, am Freitag wurde es konkret. Erst machte Medienberater Peter Pelinka eine recht unmissverständliche Ankündigung, gegen Mittag folgte via „Krone“-Interview Zeilers Bestätigung. Er halte sich „für die richtige Person“, um die strauchelnden Sozialdemokraten in bessere Zeiten zu führen. Babler will nicht weichen, wie er am Samstag in seinem ersten Statement seit der Bewerbung Zeilers erklärte.

Dass es in der SPÖ rumort, ist nicht überraschend. Immerhin sehen Umfragen die Partei von Andreas Babler nur mehr bei rund 15 Prozent. Bei solchen Werten gebe es „jede Diskussion, sowohl inhaltlich als auch personell“, konstatierte kürzlich Doris Bures, Dritte Nationalratspräsidentin und Grande Dame der – bisher eigentlich Babler-treuen – Wiener SPÖ. Hatte man in den Jahren davor nur schwer in die Oppositionsrolle gefunden, scheinen die Sozialdemokraten auch von ihrer ersten Regierungsbeteiligung seit 2017 nicht profitieren zu können. All jene in der Partei, die Babler von Anfang an nicht für den richtigen Mann gehalten hatten, dürften sich bestätigt fühlen.

Auch ÖVP kämpft um klare Linie

Als ehemalige Großparteien deckten SPÖ und ÖVP einst jeweils rund die Hälfte der österreichischen Wählerschaft ab, waren inhaltlich entsprechend breit aufgestellt. Heute ist man zwar deutlich geschrumpft, die Interessen innerhalb der eigenen Reihen sind deshalb aber nicht weniger homogen geworden. Wer Babler beerben und die SPÖ zu neuen Höhen führen will, dem muss ein fast unmöglicher Spagat gelingen: Einerseits gilt es, etwa mit Arbeiterinnen und Arbeitern die ehemalige rote Kernklientel zurückzuholen, die zu großen Teilen zur FPÖ abgewandert ist. Gleichzeitig will man wohl auch nicht jene Grün-Wähler vergraulen, die sich laut Wählerstromanalysen bei der letzten Nationalratswahl in gar nicht geringer Zahl für Bablers SPÖ erwärmen konnten.

Mit ähnlichen Problemen hat freilich auch die ÖVP zu kämpfen. Die Interessen ihrer sechs Bünde sind nicht immer unter einen Hut zu bringen, entsprechend schwer tut man sich mit einer klaren inhaltlichen Profilierung. Das zeigte sich aktuell etwa beim Klimagesetz: Die Landwirte können im Abtausch mit Dürrehilfen gut mit diesem leben, der Wirtschaftsbund läuft gegen die geplante Klimaneutralität bis 2040 Sturm. Geht es um zentrale Fragen wie eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters, gehen die Ansichten innerhalb der schwarzen Reihen nur noch weiter auseinander. Auch wenn die ÖVP weniger als die SPÖ dazu neigt, ihren Parteichef öffentlich infrage zu stellen, überrascht es kaum, dass auch Bundeskanzler Christian Stocker Ablösegerüchte nicht recht abschütteln kann. Dass es seinem deutschen Amtskollegen Friedrich Merz nicht besser geht und spätestens seit den Wahlschlappen seiner CDU in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin laut über mögliche Nachfolger nachgedacht wird, ist da nur ein schwacher Trost.

Kern und Kurz als Hoffnungsträger

Immerhin hat die ÖVP in jüngerer Vergangenheit erlebt, wie ein vermeintliches Wunderwuzzi einer trägen Altpartei zu neuen Höhenflügen verhelfen kann. Nach der Übernahme durch Sebastian Kurz verzeichnete die Volkspartei bereits bei der Wahl 2017 deutliche Zugewinne, 2019 fuhr sie mit mehr als 37 Prozent überhaupt ihr bestes Ergebnis seit 2002 ein. Von solch lichten Höhen kann Stocker nur träumen: Denn auf den steilen Aufstieg folgte nach Kurz‘ Rückzug infolge der Inseratenaffäre ein tiefer Fall, von dem sich die ÖVP nicht recht zu erholen scheint. Immer wieder machen Gerüchte um die Rückkehr des jüngsten Ex-Kanzlers der Geschichte die Runde, möglicherweise mit einer eigenen Liste. Ob der einstige Hoffnungsträger in Partei und Bevölkerung heute noch so gut ankommen würde, ist aber mehr als fraglich.

Zumindest einen kleineren Messias-Moment erlebte auch die SPÖ im Jahr 2016. Nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Werner Faymann übernahm Eisenbahn-Manager Christian Kern und konnte den roten Abwärtstrend in den Umfragen umkehren. Der wirklich große Wahlerfolg blieb im Jahr darauf aber aus. Die SPÖ landete auf der Oppositionsbank, Kern warf 2018 das Handtuch. Einen Rückkehrversuch dürften Bures und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig dem Kurzzeit-Kanzler Anfang des Jahres ausgeredet haben.

Fußi setzte zu Bablers Sturz an

Aufgegeben hat wohl auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil seine Ambitionen auf den Bundesparteivorsitz. Er war es immerhin, der 2023 seine Kandidatur verkündet und eine Mitgliederbefragung vom Zaun gebrochen hatte. Nach einigen Irrungen und Wirrungen inklusive vertauschtem Parteitag-Ergebnis ging schließlich Babler als Sieger aus dem Prozess hervor, sah sich allerdings schnell mit dem gleichen Missmut einiger Landesparteien konfrontiert wie schon seine Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner.

Nicht einmal eineinhalb Jahre nach dessen Kür setzte der Wiener PR-Berater Rudi Fußi als erster zum Sturz Bablers an und startete – unterlegt mit emotionalen Lebensbeichten – eine Unterschriftenaktion für eine Mitgliederbefragung. Dass eine solche von einem Zehntel der SPÖ-Mitglieder eingefordert werden kann, ist einer Statutenreform unter Bablers Federführung zu verdanken. Mit dieser räumte er der roten Basis mehr Mitspracherechte ein und sicherte sich selbst ein Stück weit gegen Meutereien in den Parteigremien ab.

Fußi scheiterte jedenfalls an der Unterschriften-Hürde. Babler scheint indes auch heute nicht an einen Rücktritt zu denken – und solange er nicht freiwillig geht, ist der Parteichef nicht so leicht abzuschütteln, wie es sich seine Gegner wünschen würden. Diese Erfahrung könnte auch Zeiler noch machen.