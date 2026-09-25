Zeiler statt Babler? In der steirischen SPÖ ist man skeptisch

Der 71-jährige Medienmanager Gerhard Zeiler bringt sich als neuer SPÖ-Chef ins Spiel. Die steirischen Roten reagieren zurückhaltend.

Nun ist er offiziell aus der Deckung gegangen, Gerhard Zeiler würde die in Umfragen erfolglose SPÖ übernehmen, wenn man ihn denn will. Applaus hört man aus der steirischen SPÖ, in Vorsitzstreitfragen durchaus geeicht, am Freitag aber kaum. Ein 71-Jähriger „klingt nicht nach Zukunftshoffnung. Er ist nicht der Richtige“, winkt Harald Bergmann, SPÖ-Bürgermeister von Knittelfeld, ab. Der Murtaler gilt als Mann offener Worte und hat Pamela Rendi-Wagner einst offen kritisiert. Er begrüßte die Kandidatur von Hans Peter Doskozil.

Diese Grabenkämpfe haben die steirischen Roten noch in schlechter Erinnerung. Daher will sich Staatssekretär Jörg Leichtfried auch zur Zeiler-statt-Babler-Frage „nicht öffentlich äußern". Selbst der steirische ÖGB-Chef Horst Schachner will „jetzt keine Personaldebatte führen". Landesparteichef Max Lercher war wiederum nicht zu erreichen.

Wallner: „Wechsel nur im Einvernehmen mit Babler“

Leobens roter Stadtchef Kurt Wallner hingegen kennt Zeiler noch als engen Mitarbeiter von Bundeskanzler Franz Vranitzky und späteren ORF-General. Er schätze Zeiler. Aber Wallner habe „auch Andreas Babler kennen- und schätzen gelernt“, wie er betont. Heißt: Der Stadtchef betrachte einen Wechsel „nur im Einvernehmen mit Babler“ für sinnvoll. Die SPÖ müsse an das Gemeinsame denken und Fingerspitzengefühl beweisen.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Kurt Wallner, SPÖ-Chef von Leoben: „Andreas Babler ist gewählter Vorsitzender und ein Wechsel nur im Einvernehmen sinnvoll“

Mit Vorsicht reagiert auch Hannes Schwarz, geschäftsführender Chef der Grazer SPÖ, auf die Nachrichten über Zeiler. „Ich bin gespannt, was da kommt“, sagt Schwarz. Zeiler sei in der Wirtschaft eine „sehr ernst zu nehmende Persönlichkeit“. Ob diese Babler ablösen soll, sagt der Steirer nicht. Ebenso wenig Mario Abl, Bürgermeister von Trofaiach und Mitglied des Bundesparteivorstands. Er kenne Zeiler nicht persönlich. Eines wisse Abl freilich: „Es ist für die SPÖ dramatisch, wenn es ständig solche Debatten gibt.“