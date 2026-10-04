Damals in der Steiermark: Einst war das Haus in Maria Lankowitz Atelier des Malers Toni Hafner. Bis heute spielt die villahafner eine faszinierende Rolle.

Mit der „Villa Kunterbunt“ verbinden wir das kreative Haus der Pippi Langstrumpf. In gewisser Weise erinnert die Villa Hafner in Maria Lankowitz daran. Ein Kulturzentrum, in dem Kindergeburtstage ebenso gefeiert werden, wie Lesungen, Konzerte und Ausstellungen stattfinden. Dieses Haus war immer voller Leben“, schildert Gregor Hafner, und schlägt ein dickes Buch auf. Ein Buch voller Erinnerungen.

Es war Josef Hafner, der das Haus im Jahr 1903 erbaute und als Tischlermeister einzog. „Im Gemeinschaftsraum, dem Wohnzimmer, in dem wir jetzt sitzen, befand sich die Werkstatt“, schildert Gregor. Doch Josef war nicht nur ein begabter Tischler, er zeichnete auch hervorragend und war obendrein musikalisch, gründete bereits in der k.k. Zeit die Hafner Musikkapelle und den Liederkranz Lankowitz. Und damit begründete er etwas, das sich bis in die Gegenwart fortsetzte: Die Familie Hafner vereint bis heute nämlich ein ausgeprägtes Talent für Kunst und Kultur.

1 / 3 Künstler Anton Hafner in der Villa Hafner © Privat

Mit Josefs Sohn Anton hielt dann eine neue Dimension des Kunstschaffens Einzug. Er studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien und verbrachte 1937 ein Jahr zu Studienzwecken in Rom. Seine Rückkehr wurde allerdings überschattet von düsteren Ereignissen. Anton sollte ins KZ Dachau gebracht werden, konnte aber fliehen und tauchte in Schlesien unter. Dort lernte er auch seine spätere Frau Magda im Kirchenchor kennen.

Da meine Mutter aus Schlesien stammte, wurde in unserem Haushalt immer hochdeutsch gesprochen, was uns immer irgendwie zu Außenseitern machte. — Gregor Hafner , Sohn des Malers Toni Hafner

Gregor erinnert sich. „Da meine Mutter aus Schlesien stammte, wurde in unserem Haushalt immer hochdeutsch gesprochen, was uns immer irgendwie zu Außenseitern machte. Erst in späteren Jahren habe ich den weststeirischen Dialekt angenommen.“ Nach dem Krieg kehrte Anton mit Magdalena also zurück nach Maria Lankowitz. Die Tischlerei wurde von zwei seiner Brüder noch bis in die 70er-Jahre hinein betrieben, Anton hatte im ersten Stock sein Atelier. Berühmt wurde er vor allem für sein 400 Quadratmeter großes Deckengemälde in der Pfarrkirche von Wies.

1 / 2 Die Villa Hafner im Jahr 1912 © Privat

Hafner machte auch die Villa Hafner zu einem bedeutenden Ort. Zahlreiche Persönlichkeiten wie zum Beispiel der Maler Franz Weiß gingen ein und aus. Gregor hat viele Erinnerungen an damals. „Einmal durfte ich zum Beispiel als Achtjähriger an einem Kunstwerk mitmalen“. In der Seitenkapelle der Wallfahrtskirche Maria Lankowitz befindet sich ein Fresko, das Adam und Eva darstellt. „Die dort dargestellte Schlange ist mit einigen Pinselstrichen von mir versehen“, lacht der Künstler-Sohn.

© Privat Künstler Anton Hafner in der Villa Hafner war – wie nahezu die ganze Familie Hafner - auch überaus musikalisch

Toni Hafner war wie schon sein Vater überaus musikalisch, hörte nicht nur häufig Musik von Anton Bruckner, er war auch selbst Chorleiter und Komponist. Sein Te Deum wurde in Wies zu seinem 95. Geburtstag aufgeführt. So verwundert es nicht, dass Sohn Gregor bis zu seiner Pensionierung Musiklehrer an der MS Köflach war, an der auch dessen zweite Frau Ida unterrichtete. Auch die Enkelkinder Felix und Stephan sind erfolgreich. Der eine als Regisseur, der andere als Maler – und beide natürlich auch als Musiker.

© Karl Mayer Auch Antons Enkelsohn Stephan Hafner ist als Maler und Musiker weithin bekannt

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Toni Hafner übrigens in Eibiswald, wo er mit seiner zweiten Frau Luise Partl lebte, bis er 2012 verstarb. Zu dieser Zeit war die villahafner bereits seit sieben Jahren unbewohnt, und Ida Hafner entwickelte die Idee, aus ihr ein Kulturzentrum zu machen. Sie gründete den Kulturverein villahafner, der am 27. April 2013 offiziell startete.

1 / 3 Heute ist die villahafner viel beachtetes Kulturzentrum © Robert Cescutti

Seither herrscht wieder reges Kommen und Gehen. Eddie Luis spielt hier regelmäßig auf, auch die Schreibwerkstatt feierte heuer ihr zehnjähriges Jubiläum, dazu kommen Ausstellungen, philosophische Cafés, „die villahafner ist ein offenes Haus für alle Bedürfnisse geworden“, freut sich Vereinsobfrau Ida Hafner. So gibt es auch demnächst eine Lesung mit Musik von Lorenz Maierhofer (25. Oktober), eine Krimi-Session am 5. November und einen Musikbrunch mit Aniada a Noar (15. November).