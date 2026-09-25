Weststeirer stürzte bei Geistthal mit Pkw über Böschung

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei waren in der Nacht auf Freitag auf der L315 im Einastz. Der Lenker hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt.

Zu einem spektakulären Unfall in der weststeirischen Gemeinde Geistthal-Södingberg wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr Geistthal, Rotem Kreuz und Polizei in der Nacht auf Freitag, den 25. September 2026, alarmiert. Um 1.18 Uhr in der Früh hatte das automatische Notrufsystem eCall des Pkw bei der Landeswarnzentrale und Florian Steiermark Alarm geschlagen. Der Wagen war aus unbekannter Ursache von der L315 abgekommen und über die Böschung gestürzt. Das Fahrzeug wurde laut den Einsatzkräften von einem Mast aufgefangen.

Der Lenker hatte Glück im Unglück: Er konnte sich aus dem Wagen, der seitlich liegend zum Stillstand gekommen war, selbstständig befreien. Laut ersten Informationen dürfte er nur eine leichte Verletzung an der Hand erlitten haben.

Lenker leicht verletzt, Auto geborgen

Die Freiwillige Feuerwehr Geistthal rückte mit sieben Personen aus, auch die Polizei sowie das Rote Kreuz Voitsberg bzw. Graz waren im Einsatz. Der aus Voitsberg anfahrende Notarztwagen und das begleitende Rettungsfahrzeug wurden noch vor dem Eintreffen storniert. Die Feuerwehr musste das Unfallauto per Seilwinde über die Böschung auf die Straße zurückziehen.