Riesige Rauchwolke in Kalsdorf: Acht Feuerwehren im Einsatz

Industriebrand in Kalsdorf südlich von Graz: Am Dach eines Lagers ist am Freitag zu Mittag ein Feuer ausgebrochen. Acht Feuerwehren waren im Einsatz.

Feuer am Dach in einem Auslieferungslager in Kalsdorf: Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen unterstützte die Kalsdorfer Floriani

Ein Industriebrand hielt Freitagmittag die Feuerwehren im Süden von Graz auf Trab. Um 11.59 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf zum überregionalen Paketzentrum der Firma GLS alarmiert. Entdeckt hatte den Brand der Mitarbeiter einer benachbarten Firma.

Eine schwarze Rauchwolke war weithin zu sehen. „Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten wir sieben weitere Feuerwehren dazu alarmieren“, sagt Patrick Trummer, Kommandant der FF Kalsdorf. Das Gebäude war aufgrund der vorbildlichen Reaktion des Mitarbeiters schon zuvor vorbildlich evakuiert worden.

© Privat Das Feuer ist am Dach des Firmengeländes von GLS ausgebrochen, die Rauchwolke war weithin zu sehen

Das Feuer, das im Bereich einer PV-Anlage am Dach entstanden war, wäre über eine Dachrinne schon leicht ins Gebäude übergetreten. Es konnte aber rechtzeitig eingedämmt werden, nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die völlig verrauchte Halle musste mit Druckluft vom Rauch befreit werden.

Für alle, die sich um ihre Pakete sorgen, kann Trummer auch Entwarnung geben: „Der Brand war am Dach, die Halle ist tagsüber während der Zustellung aber ohnehin leer.“

Insgesamt standen 74 Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen rund zwei Stunden lang im Einsatz. Neben acht Freiwilligen Feuerwehren waren auch die Polizei und das Rote Kreuz vor Ort. Verletzt wurde niemand.