Valentin Rom (18): „Beim ABV habe ich viele Freunde gefunden“

Vor 20 Jahren wurde der weststeirische Ausbildungsverbund für Metallfachkräfte mit dem aktuellen Namen „ABV Mein Job“ gegründet. Vor der heurigen Lehrlingsgala erzählen drei Lehrlinge von ihren Erfahrungen.

Vor 20 Jahren wurde der Ausbildungsverbund „ABV Mein Job“ gegründet. Damals firmierte der Verbund noch unter dem Namen ABV Metall, das Ziel damals und heute ist aber dasselbe: Durch die enge Zusammenarbeit regionaler Betriebe wird die Lehrlingsausbildung in technischen Berufen gestärkt. Aktuell gehören dem ABV neun Ausbildungsbetriebe sowie das Lernwerk Binder und das Ländliche Fortbildungsinstitut (LFI), die die Ausbildung umsetzen, an. „Aktuell haben wir im ersten bis vierten Lehrjahr 60 Lehrlinge, über die 20 Jahre haben bereits 375 Lehrlinge die vier Lehrjahre beim Ausbildungsverbund durchlaufen“, schildert LFI-Ausbildungsleiterin Elisa Felber.

In vier Jahren absolvieren die Lehrlinge rund 25 Wochen, wobei der größte Teil der Ausbildung mit 14 Wochen im ersten Lehrjahr stattfindet. Es gibt vertiefende fachspezifische Einheiten unter anderem in Metalltechnik, Schweißtechnik, Kunststoff- und Werkstofftechnik und Automatisierung, aber auch in Allgemeinbildung, Projektmanagement, Lerntechniken oder Finanzbildung. Am Ende jedes Kurses steht eine vorbereitende Probe-Lehrabschlussprüfung über den bisherigen Stoff, die wie die richtige LAP vor einer Kommission abgelegt wird. Die Ausbildung und LAP-Vorbereitung im ABV sorgen zudem für eine Entlastung der Lehrlingsausbildner. Wir haben uns umgehört, wie es Lehrlingen in der Zusatzausbildung geht.

Betriebsübergreifendes Lernen

Kurz vor dem Abschluss seiner vierjährigen Lehrzeit steht Valentin Rom (18) aus Ligist, der die Lehre zum Mechatroniker mit den Modulen Elektromaschinentechnik und Automatisierung bei der Firma Wagner in Voitsberg absolviert. Vor seiner Entscheidung für diesen Beruf hat er in viele verschiedene Richtungen hineingeschnuppert, etwa als Kfz-Mechaniker, Elektriker, Masseur oder in einer Käserei. „Eine Lehre ist ein Schritt, den man immer machen kann, weil die Zeit nie verloren ist und man sich ständig weiterentwickeln und -bilden kann“, so Rom. Er ist von der Vielseitigkeit seines Lehrberufs begeistert. Die Ausbildung im „ABV Mein Job“ sei ein tolles Angebot seiner Firma. „Man lernt auch aus anderen Berufsfeldern etwas. Das größte Plus für mich ist das betriebsübergreifende Lernen und der Austausch mit anderen, ich bin aktuell der einzige Lehrling in meinem Betrieb.“ Und der 18-Jährige fügt hinzu: „Der ABV ist das Beste, was mir seit Langem passiert ist, hier habe ich viele Freunde gefunden.“

1 / 2 Lehrling Daniel Krammer von Keller in Söding-St. Johann © KLZ / Rainer Brinskelle

Alexandra Kraxner (17) aus Voitsberg hat die HTBLA Kaindorf besucht und sich nun doch für eine Lehre als Mechatronikerin mit dem Modul Automatisierungstechnik bei der Firma Holz-Her entschieden. „Ich bin einfach ein praxisorientierter Mensch“, erzählt sie lachend. „Mir war es wichtig, nicht nur etwas zu lernen, sondern es auch gleich umzusetzen.“ Ihre Lehre hat sie im August gestartet, seit 1. September macht sie die Ausbildung beim ABV. „Das Schöne ist: Wir Lehrlinge im Ausbildungsverbund lernen mit- und voneinander, weil hier so viele verschiedene Fachrichtungen vertreten sind.“ Von der Zukunft hat Kraxner schon eine genaue Vorstellung: „Ich habe vor, meine Ausbildung ordentlich zu machen und dann die Matura zu absolvieren.“

© KLZ / Rainer Brinskelle Ausbildner Bernd Nußbaummüller (Firma Wagner), Valentin Rom, Alexandra Kraxner und Elisa Felber (LFI, von links)

Baumaschinentechniker Daniel Krammer (16) aus Södingberg absolviert gerade das zweite Lehrjahr beim Tiefbauspezialisten Keller in Söding-St. Johann, wo gerade elf Lehrlinge ausgebildet werden. „Ich habe hier im Betrieb geschnuppert und es hat mir sofort gefallen“, erzählt der Weststeirer. Auch er betont, dass sein Lehrberuf vielseitiger als gedacht ist: „Man muss auch Schweißen und Drehen können.“ Die richtige Entscheidung sei diese Lehre auf jeden Fall gewesen, aktuell wird Krammer bei Keller gerade im Bereich der Hochleistungspumpen eingesetzt. Für ihn macht vor allem die inhaltliche Vorbereitung auf die Berufsschule mit wöchentlichen Tests beim ABV sowie die Vorbereitung auf die LAP Sinn: „Für die Berufsschule war das wirklich eine große Hilfe, teilweise habe ich mich da richtig gespielt.“ Die besten Lehrlinge aus der Region werden am 13. November bei der Lehrlingsgala vor den Vorhang geholt.