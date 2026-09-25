13.183 Nächtigungen: Zehn Jahre Jugendnotschlafstelle in Villach

Seit zehn Jahren bietet die Notschlafstelle Juno in Villach jungen Menschen einen sicheren Schlafplatz. 13.183 Übernachtungen zeigen, wie wichtig die Einrichtung ist.

Die Notschlafstelle für junge Menschen zwischen zwölf und 21 Jahren befindet sich in der Villacher Innenstadt

13.183 Mal hat die Villacher Jugendnotschlafstelle Juno in den vergangenen zehn Jahren jungen Menschen ein warmes Bett und einen sicheren Ort geboten. Dahinter stehen rund 1400 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 21 Jahren. Ihre Lebensgeschichten und die Gründe, warum sie ohne Juno kein Dach über dem Kopf gehabt hätten, sind so unterschiedlich wie die jungen Menschen selbst.

Obdachlosigkeit kann jede und jeden treffen. Rund 20.000 Menschen leben in Österreich auf der Straße oder haben keinen festen Wohnsitz. Ein Drittel davon sind Jugendliche und junge Erwachsene. Vor zehn Jahren gab es in Kärnten nur eine Notschlafstelle für junge Menschen. Die Einrichtung aus Klagenfurt platzte aus allen Nähten. Eine weitere Anlaufstelle in Villach zu schaffen, war ein herausfordernder Prozess, erzählt Matthias Liebenwein, Prokurist und Fachbereichsleiter für Kinder, Jugend und Familie der Diakonie de la Tour Kärnten. Vor allem die Standortwahl erwies sich als schwierig. Eine Einrichtung wie die heutige Juno soll zentral und gleichzeitig geschützt sein.

Aus Lagerhalle wurde ein sicherer Hafen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Villach wurde schließlich der heutige Standort in der Villacher Innenstadt gefunden. Die ehemalige Lagerhalle wurde aufwendig umgebaut und für die Bedürfnisse der jungen Menschen adaptiert.

Unsere Arbeit findet oft im Verborgenen statt, denn Jugendobdachlosigkeit ist in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabuthema. — Diakonie de la Tour

© KLZ/Julia Wiesflecker Andreas Bukal leitet seit drei Wochen die Notschlafstelle in Villach

Neben der niederschwelligen Möglichkeit zu übernachten, bei der es für die Betreuerinnen und Betreuer vor allem darum geht, dass sich die jungen Menschen sicher und geborgen fühlen, bietet die Juno auch kostenlose Beratung rund um das Thema Wohnen an. Denn auch der angespannte Wohnungsmarkt trägt dazu bei, dass junge Menschen kein eigenes Dach über dem Kopf haben. Das erzählt Andreas Bukal, der frischgebackene Leiter der Notschlafstelle.

Zusammen mit der steigenden Jugendarbeitslosigkeit führt die schwierige Situation am Wohnungsmarkt dazu, dass immer mehr junge Menschen ohne fixe Unterkunft sind. Viele Jugendliche sind über längere Zeit „versteckt wohnungslos“. Sie kommen etwa bei Bekannten unter, schlafen auf dem Sofa und wechseln anschließend zu anderen Freunden. „Wenn dieses informelle Netz zusammenbricht und die jungen Leute dann abends, wenn es finster wird, ohne Schlafmöglichkeit dastehen, springen wir ein,“ erklärt Bukal.

© KLZ/Julia Wiesflecker Viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter kamen zum Jubiläumsfest nach Villach

Zum Jubiläumsfest am Freitag, dem 25. September, kamen zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Der Tenor war einhellig: Die Einrichtung ist ein essenzieller Bestandteil der Kärntner Soziallandschaft und aus Villach nicht mehr wegzudenken.