Der Kärntner Martin Wacker führt einen steirischen Nahversorger. Einmal im Jahr wird er zum Küchenchef im Löwenbräu-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest und kredenzt täglich 10.000 Essen.

„Einmal Oktoberfest, immer Oktoberfest“, sagt Martin Wacker lachend. Für den gebürtigen Kärntner aus Untertweng bei Radenthein hat diese Regel absolute Gültigkeit. Jedes Jahr zieht es nicht nur Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger, sondern auch den 44-Jährigen auf die Münchner Theresienwiese – seit mittlerweile 25 Jahren. Aber er kommt nicht etwa zum Feiern, im Gegenteil. Martin Wacker ist Küchendirektor im Löwenbräu-Festzelt und kocht dort mit seinem Team groß auf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn der gelernte Koch und seine Mannschaft kredenzen täglich 10.000 Essen.

Das ist zwar sehr beeindruckend, für einen gelernten Koch allerdings eine nicht so ungewöhnliche Rolle. Aber Martin Wacker ist anders. Der Liebe wegen wurde er einst zum Grenzgänger, zog von den Oberkärntner Bergen nach Kirchberg an der Raab ins südoststeirische Hügelland. Dort führt er gemeinsam mit seiner Frau Barbara, die er 2008 auf einer seiner vielen Stationen als Koch in Bad Kleinkirchheim kennengelernt hatte und mit der er den gemeinsamen Sohn Elias hat, seit 2019 den örtlichen Nahversorger.

1 / 3 Martin Wacker und sein Team grillen im Löwenbräu-Festzelt täglich 3000 Hendl. © Ein Mann steht vor mehreren Grillern, auf denen Hendl zubereitet werden.

Aber wie wurde aus dem Kaufmann in einer kleinen steirischen Landgemeinde einst ein Küchendirektor in einem der größten Zelte auf dem Münchner Oktoberfest? „2001 fing ich als normaler Koch an“, erinnert sich der Vater einer Tochter und eines Sohnes. „2007 verletzte sich der damalige Küchenchef im Sommer. Mein damaliger Chef Ludwig Hagn hat sich getraut, mich als Jungspund zum Küchenchef zu machen.“ Mit 25 Jahren war Martin Wacker damals der jüngste Küchendirektor in der Oktoberfest-Geschichte. Was als Übergangslösung für ein Fest gedacht war, wurde zur Dauerlösung. Die Münchner Wirtefamilie Spendler-Hagn, die das Löwenbräu-Festzelt betreibt, schenkt dem Kärntner bis heute ihr Vertrauen.

3000 Grillhendl pro Tag

Die Küche eines Festzeltes auf der Wiesn mit 9500 Sitzplätzen zu betreiben, das sind andere Dimensionen, wie der frisch gebackene Ehemann – Martin Wacker und seine Frau Barbara heirateten im vergangenen Sommer – ausplaudert. Pro Tag werden rund 3000 Hendl gegrillt, zwei weitere Tonnen Fleisch verarbeitet, etwa 200 Liter Milch verkocht und rund 300 Kilo Spätzle sowie 4500 Erdäpfelknödel produziert. 40 Personen umfasst Wackers Küchenteam. Produziert wird täglich, nur am Freitag vor dem Wiesn-Start wird vorgekocht. „Von meinem Team sind 25 Personen neu. Diesen Tag nutze ich, um mir anzusehen, wer was kann, und dann die Einteilung zu machen“, erklärt Wacker. Denn jeder Handgriff muss sitzen.

Das Angebot ist umfangreich. Neben Klassikern wie Grillhendl, Schweinsbraten, Ente oder Hirschragout findet man heuer auch neue Gerichte wie Bachsaibling, Hirschrücken oder ein Entrecôte double auf der Speisekarte. „Wir versuchen immer, unser Niveau zu steigern“, sagt Martin Wacker. Und weil man in diesem Jahr die Gäste auch mit einem Backhendlsalat verwöhnt, hat der Wahlsteirer natürlich steirisches Kürbiskernöl auf die Wiesn mitgebracht.

Pflichttermine in der Kärntner Heimat

Auch wenn er mittlerweile „eingesteirert“ wurde, die Bande in die Kärntner Heimat, wo auch seine erwachsene Tochter Karolina aus einer früheren Beziehung lebt, bestehen. Gelegentlich hilft er bei Anlässen im Gasthaus von Mutter Elisabeth in Untertweng aus und jedes Jahr kocht er beim „Fischfest“ in Feld am See auf. Zudem ist die Feuerwehr Untertweng, bei der er immer noch Mitglied ist und zwölf Jahre als Kameradschaftsführer fungierte, nach wie vor seine „Herzensfeuerwehr“ und das alljährliche Feuerwehrfest deshalb ein Pflichttermin.

Bleibt noch seine große Leidenschaft, der Stocksport. Mit dem ESV Kirchberg gelang Martin Wacker heuer wieder der Aufstieg in die Staatsliga – die höchste österreichische Spielklasse. Und das just mit einem Sieg im Relegationsduell mit seiner Heimatgemeinde Radenthein. „Das war ganz speziell“, verrät Wacker, der am Oktoberfest übrigens exakt ein einziges Maß Bier trinkt. „Am letzten Abend, wenn sich die Wirte und die Musik von den Gästen verabschieden, trinken meine beiden Souschefs und ich in der Küche immer eine Maß.“ Danach geht es vom bunten und lauten Treiben auf der Münchner Theresienwiese wieder für ein Jahr zurück ins beschauliche südoststeirische Hügelland.