Auf frischer Tat ertappt: Polizei schnappt Ladendieb in Graz

Der Festgenommene dürfte mehrere Diebstähle begangen haben. In einer ersten Einvernahme zeigte er sich geständig.

Der Grazer Polizei ist am Donnerstag eine Festnahme gelungen. Kriminalbeamte verfolgten gegen Mittag einen Tatverdächtigen in Zivil in der Grazer Innenstadt. Als der 33-jährige Verdächtige schließlich ein Bekleidungsgeschäft betrat, konnten die Polizisten aktiv werden.

Der Mann, der schon länger im Visier der Polizei war, versuchte, die elektronische Diebstahlsicherung eines Pullovers zu entfernen. Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann fest. Insgesamt wird der Verdächtige mit sechs gewerbsmäßigen Ladendiebstählen im Grazer Stadtgebiet im Zeitraum zwischen 3. September 2026 und 24. September 2026 in Verbindung gebracht.

In einer ersten Einvernahme zeigte sich der Mann bereits geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz lieferten Polizeibeamte den 33-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.