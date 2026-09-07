Ladendiebstähle: „Das passt so gar nicht in den Lebenslauf“

Lange Finger in einem Geschäft sind sehr untypisch für den Angeklagten (72), obwohl er aus seinem bewegten Vorleben 13 Vorstrafen auf dem Konto hat.

Richterin Michaela Lapanje versucht, sich ein Bild vom Angeklagten und seinem Motiv zu machen, was nicht nur wegen seiner Schwerhörigkeit mühsam ist. Der 72-Jährige wird im eleganten dunklen Anzug aus der Untersuchungshaft vorgeführt, sein Kopf wurde kahlgeschoren, was dem „Friseur“ nicht ganz unfallfrei gelungen ist. Im August hat der Angeklagte jeweils an zwei Tagen in Geschäften eines Grazer Einkaufszentrums Kleidung im Wert von Tausenden Euro gestohlen. Als er am nächsten Tag zurückkam, wurde er von einem Kaufhausdetektiv wiedererkannt und schließlich festgenommen.

Die Beute lag unversehrt und noch mit Etiketten in seinem Kofferraum. Problemlos wurde die Kleidung zurückgegeben, sie ist sogar wiederverkäuflich, Schaden ist also keiner entstanden. Er bekennt sich „natürlich“ schuldig. Auf die Frage nach dem Warum kann er nur sagen: „Ich weiß selber nicht, was ich damit wollte.“ Er griff in Geschäften zu, deren Mode er wohl kaum selber tragen würde, teilweise vergriff er sich sogar im Damen-Sortiment. „Und auf Größen habe ich auch nicht geachtet.“ Was er damit anfangen wollte? „Gar nix“, sagt er ratlos.

Seine Verteidigerin kann nur vermuten, dass es um einen „Schrei nach Aufmerksamkeit“ ging, nicht um die Verwertung von Beute. Diebstahl passe so gar nicht in seinen Lebenslauf.

Der Angeklagte hat ein bewegtes Vorleben

Sein Vorleben ist bunter als die gestohlene Kleidung: Irgendwann leitete er „drei Hotels“, sagt er, jahrzehntelang war er im Nachtgeschäft. Großteils aus der Zeit seiner Selbstständigkeit als Besitzer von Nachtlokalen stammen seine insgesamt 13 Vorstrafen: Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, gegen Lebensmittel- und Sozialgesetze, einmal Militärstrafgesetz, mehrmals Krida, Körperverletzung, Verleumdung, Betrug, Urkundenunterdrückung und Nötigung – aber kein Ladendiebstahl. Die letzte Vorstrafe ist 15 Jahre her, er ist in Pension.

Als die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin scheiterte und er weggewiesen wurde, hat es ihm „die Füße weggezogen“, erklärt er. Er zog ins Hotel, hatte kein Zuhause mehr und hat „ein bisschen seinen Lebensmut verloren“, sagt die Anwältin. Kurz blitzt die alte Routine auf, als die Richterin die Notwendigkeit eines Bewährungshelfers erörtert: „Ich glaube, das wäre sicher von Vorteil“, meint er fachkundig. Zehn Monate Haft, zwei davon unbedingt, fasst er wegen seines belasteten Vorlebens aus. „Keine Bedenkzeit, ich nehme an“, sagt er.