Achtung, Autolenker: Initiative sperrt am Samstag den Griesplatz

Am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr lässt die Verkehrsinitiative „Grazer Mitte“ den Griesplatz und die Brückenkopfgasse für den Kfz-Verkehr sperren.

Die Initiative „Grazer Mitte“ sperrt nach dem Lendkai (Foto) nun auch die Brückenkopfgasse und den Griesplatz

Sie haben es schon auf der Keplerbrücke getan und am Lendkai ebenso: Die Initiative „Grazer Mitte“ will verdeutlichen, wie Graz ohne Durchzugsverkehr aussehen könnte – und scheut sich nicht davor, stark befahrene Straßen für ein paar Stunden als Demonstration zu sperren.

Am Samstag sind von 14 bis 20 Uhr der Griesplatz und die Brückenkopfgasse an der Reihe. Während das Nachbarschaftsfest „Grieskram“ steigt und um 15 Uhr die Fahrradparade „Kidical Mass“ startet, will man zeigen, wie ein lebenswerter Griesplatz aussehen könnte – nämlich als Platz, „der nicht vom Durchzugsverkehr geprägt ist, sondern zum Verweilen, Spielen, Radfahren und Begegnen einlädt“. Die Brückenkopfgasse, über die derzeit drei Kfz-Spuren führen, soll als potenzielle „attraktive Rad- und Busachse“ präsentiert werden – mit einem temporären „Rad-Highway“.

Während der Verkehrssimulation, für die die Straßen temporär gesperrt werden, schafft man eine gemütliche Atmosphäre auf der Straße, samt Akrobatik zum Zuschauen und Mitmachen, einem Kinderprogramm und „viel Platz für Begegnungen“. Die Botschaft der Verkehrs-Aktivistinnen und -Aktivisten: „Eine andere Nutzung unserer Straßen ist möglich – und die Vorteile lassen sich unmittelbar erleben.“ Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ersucht man, den Griesplatz mit dem Auto möglichst großräumig zu umfahren oder auf Öffis, die auch über den Griesplatz fahren, umzusteigen.

Für ihre Vision, den Durchzugsverkehr komplett auf einen Ring um die Innenstadt zu verlegen, wurde die Initiative „Grazer Mitte“ kürzlich mit dem VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet. Eine Umsetzung des an Gent angelehnten Konzepts in Graz ist dennoch in weiter Ferne – und auch die längst überfällige Umgestaltung des Griesplatzes, für die heuer der Siegerentwurf vorgestellt wurde, musste aufgrund der Grazer Budgetnöte verschoben werden.