Trauer um den „Sherlock Holmes der Steiermark“, Arthur Häfele

Der legendäre Berufsdetektiv Arthur Häfele aus Graz ist im 84. Lebensjahr verstorben.

Foto aus 2023 von Arthur Häfele, Doyen der Berufsdetektive in Graz und weit darüber hinaus

Der Ehrenpräsident des Österreichischen Detektiv-Verbandes ist nicht mehr: Arthur Armin Häfele aus Graz, der gut vier Jahrzehnte in der Landeshauptstadt, im Bundesland und darüber hinaus das Bild des Berufsdetektivs geprägt hat, ist im 84. Lebensjahr verstorben. Das teilte die Wirtschaftskammer mit.

Die Detektivlegende war dort ebenso aktiv wie als Laienrichter, im Brotberuf ging er „möglicher Schwarzarbeit, dem Missbrauch eines Krankenstands, Schuldnerfällen und Eheverfehlungen“ nach, wie er der Kleinen Zeitung erzählte. Details sparte er stets aus, Diskretion zählte.

Häfele hat alle Veränderungen in der Branche miterlebt. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten machten die Suche nach Mitarbeitern immer schwieriger, Social-Media beeinflusste das Geschäft ebenso. „Die Frauen sind genauso clever wie die Männer“, sagte er etwa auf ORF-Radio Steiermark, wie Eheleute Postings durchsuchen würden.

Zum Nachlesen: die Grazer Detektiv-Legende über seine Aufträge, Ehebrüche und soziale Medien.