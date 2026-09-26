Gnaser Schüler brachten ihren Schulweg mit Farbe zum „Blühen“

Schülerinnen und Schüler der Volks- und Mittelschule Gnas machten am Donnerstagvormittag ihren Schulweg mit kunterbunten Motiven sichtbar. Anlass dafür war die Mobilitätswoche.

„Endlich kommst du mit der Farbe!“, ruft Pascal seinem Schulkollegen Marko zu. Mit einem Eimer voller blauer Farbe läuft er seinen drei Klassenkollegen entgegen, die mit ihren Pinseln in der Hand schon auf ihn warten. Die Schüler der 4C-Klasse der Volksschule Gnas sind gerade dabei, eine große Blume auf den Asphalt zu malen. Blau soll sie werden „weil sonst jeder mit Rot malt“, erklären Matthias und Stefan.

Auch die Mitschülerinnen und Mitschüler der vier Jungs hinterlassen am Donnerstagvormittag eifrig ein Kunstwerk nach dem anderen auf der Straße vor der Gnaser Volksschule – Herzen, Schmetterlinge, Sonnen und besonders viele Blumen sind darunter.

Letzteres wohl, um dem Motto der Malaktion, die im Rahmen der europaweiten Mobilitätswoche stattfand, gerecht zu werden: „Blühende Straße Gnas“. Drei Volks- und auch sechs Mittelschulklassen, insgesamt rund 180 Schülerinnen und Schüler, sind daran beteiligt.

Sichere Straße für Jung und Alt

Gemalt wird daher nicht nur direkt vor der Volksschule. Ein paar Meter weiter, die kurvige Straße hinauf, sind auch Schülerinnen und Schüler der Mittelschule konzentriert bei der Arbeit. Hannah ist gerade dabei eine „süße Oma“, wie ihre Klassenkollegin Katharina meint, auf den Asphalt zu pinseln.

„Eine Omi, deshalb, weil sie ihre Enkerl vom Kindergarten abholen oder die Straße hinaufgehen, um zum Friedhof zu gehen. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir auch an sie denken, wenn es ums Thema Sicherheit auf der Straße geht“, erklärt Katharina. Insgesamt rund 150 Meter Schulweg, bis hinauf zur Gnaser Mittelschule und dem Kindergarten, dürfen die Kinder und Jugendlichen mit bunten Motiven verzieren.

1 / 15 Die Volksschüler Pascal, Marko, Matthias und Stefan aus der 4C-Klasse schmückten ihren Schulweg mit einer blauen Blume © KLZ / Ramona Lenz

Elternhaltestelle zeigt Wirkung

In der Vergangenheit habe es dort oft Bring- oder Abholchaos durch „Elterntaxis“ gegeben, erzählt Mittelschuldirektor Georg Kaufmann. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, hat man daher vor zwei Jahren ein Schülerprojekt zum Thema Verkehrssicherheit gestartet. Gemeinsam mit der Pfarre Gnas wurde so etwa eine Haltestelle für Elterntaxis am Friedhofsparkplatz in Gnas umgesetzt. „Seit es die Elternhaltestelle gibt und sie auch gut beschildert ist, haben wir viel Verkehr weggebracht. Täglich fahren nur mehr maximal zwei bis fünf Autos hinauf. Bei 257 Schülern ist das ein großer Erfolg“, freut sich Kaufmann.

Fragt man die Kinder und Jugendlichen selbst, was sie von der derzeitigen Verkehrssituation auf ihrem Schulweg halten, fällt ihre Beurteilung ebenso positiv aus: „Ich finde es geht“, „Es ist jetzt nicht mehr so viel los“ oder „Eigentlich passt es“, sagt der Großteil von ihnen, nur für einzelne Kinder sind es vor allem in der Früh noch immer „ein bisschen viele Autos.“

© KLZ / Ramona Lenz Veranstaltet hat die Aktion die Marktgemeinde Gnas gemeinsam mit den Gnaser Bildungseinrichtungen und der Klima- und Energiemodellregion Gnas - St. Peter - Deutsch Goritz.

Bunte Botschaft für Autofahrer

Von der Idee, ein Stück Straße vor den Schulen bemalen zu lassen, war von Anfang an auch Bürgermeister Gerhard Meixner angetan: „Kinder sind unsere Zukunft und sie haben einen blühenden Weg vor sich. Den können sie nun auch wortwörtlich gehen.“

Er hofft, dass durch die Malaktion jedenfalls, noch weniger Autos die Gemeindestraße hinauf fahren. „Die Aktion soll die Leute wieder daran erinnern, dass es ja ein Schulweg ist und die größeren Kinder die letzten Meter in die Schule zu Fuß gehen können“, appelliert er.

Und wenn Kinder mit dem Auto nicht direkt bis vor das Schulgebäude gebracht werden., hätte das neben der weiteren Verkehrsberuhigung, auch gleich noch einen zweiten positiven Effekt, meint Meixner: „Je weniger Autos über die bemalte Straße fahren, desto länger bleiben die Kunstwerke der Kinder erhalten.“

„Blühende Straße“ begeistert

Für Lehrerin Julia Hütter, die das Projekt gemeinsam mit Mittelschullehrerin Judith Winkler koordiniert, verschönert das Projekt nicht nur das Ortsbild: „Es stärkt auch den Zusammenhalt der Kinder in der Klasse.“

© KLZ / Ramona Lenz Auch Volksschullehrerin Julia Hütter, eine der Koordinatorinnen der Malaktion, malte Motive auf die Straße

Im Laufe des Vormittags wird die Straße immer bunter. Immer wieder kommen Passanten vorbei und bleiben vor den Kunstwerken stehen. „Es ist wirklich wunderschön, was ihr hier macht. Es macht Freude, daran vorbeizugehen“, ruft eine Mutter, die gerade ihre Söhne abholt, den Kindern begeistert zu.