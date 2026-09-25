Ein Fundament für Menschen in Not

Ein Abend mit Musik, Begegnungen und viel Herz: Beim Charity-Herbstfest der steirischen Niederlassung der PORR wurde gefeiert und gesammelt. 15.000 Euro helfen nun Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Darauf lässt sich bauen: Beim alljährlichen Charity-Herbstfest der steirischen PORR-Niederlassung treffen gute Stimmung und gelebte Solidarität aufeinander. 400 Gäste feierten gestern im Skulpturenpark – und trugen gemeinsam dazu bei, dass der Abend auch für Menschen in Not zum Lichtblick wurde. Auf Initiative von Stefan Lipp, Niederlassungsleiter Hochbau Steiermark, und Peter Nitschinger, Niederlassungsleiter Tiefbau Steiermark, sowie der kaufmännischen Niederlassungsleitung Johann Höden gehen 15.000 Euro aus dem Reinerlös des Festes und dem Losverkauf an „Steirer helfen Steirern“ und die Kinderkrebshilfe Steiermark.

Die Marktmusikkapelle der Gemeinde Premstätten gab zur Eröffnung stimmungsvoll den Takt vor. Die Gäste nahmen ihn auf und machten den Abend mit Gesprächen, Begegnungen und geselligem Miteinander zu einem gelungenen Fest. Was dabei zusammenkam, wirkt über den Abend hinaus: als konkrete Hilfe für Menschen, die Unterstützung brauchen.