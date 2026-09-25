In der Sitzung des Gemeinderats in Bad Radkersburg stand ein neuer Ausschuss zur Stadtentwicklung im Fokus. Mit dem Nachtragsvoranschlag wurden auch Einsparungen im Budget beschlossen.

Die September-Gemeinderatssitzung in Bad Radkersburg stand im Zeichen von Diskussionen um Fachausschüsse des Stadtparlaments

Nachdem die vergangene Gemeinderatssitzung in Bad Radkersburg im Juni überraschend ruhig verlaufen war, zeichnete sich schnell ab, dass man wieder den gewohnten Gang eingelegt hatte. Zumindest der Beschluss des Nachtragsvoranschlags verlief noch ruhig (siehe Infobox).

Bereits beim Bericht des Prüfungsausschuss-Obmanns Thomas Gangl-Saje (Neos) war es vorbei mit dem einträchtigen Miteinander. Denn die Abschlussrechnung für die Hauptplatzsanierung zeigte eine Überschreitung des Budgets von 120.000 Euro. Das sei im Rahmen, befand der Prüfungsausschuss. Bürgermeister Karl Lautner (ÖVP) betonte, dass nicht das Projekt teurer wurde, sondern eine ohnehin notwendige Kanalsanierung von der gleichen Firma mitgemacht wurde und deshalb in der Rechnung landete.

Daraufhin wollte Roman Michalus (Grüne) einen spontanen Antrag stellen: „Künftig sollen kostenrelevante Änderungen im Leistungsverzeichnis unbedingt dem Gemeinderat vorgelegt werden.“

„Es gibt dazu keinen Tagesordnungspunkt, Sie können den Antrag nicht stellen“, stoppte ihn Lautner. Daraufhin entspann sich ein Wortgefecht, um den richtigen Ablauf der Sitzungen, wie es schon öfter im Gemeinderat zu hören war. Am Ende wurde der Antrag nicht behandelt.

Erster Nachtragsvoranschlag 2026 „Der Nachtragsvoranschlag wurde mit externen Finanzexperten erstellt und suchte überall Einsparungspotenziale“, erklärte Bürgermeister Lautner. Vor allem bei Personalkosten, Förderungen und Sachaufwendungen sei das gelungen. Das Nettoergebnis im Ergebnisvoranschlag beträgt neu -669.600 Euro statt wie bisher -1.713.400 Euro. Das Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen stieg um 866.400 Euro. Der Geldfluss aus der operativen Gebarung stieg um 1.001.500 auf 1.215.400 Euro. Ebenso hat sich das Nettofinanzierungssaldo um fast 700.000 Euro verbessert, ist mit -985.900 Euro aber nach wie vor negativ. Die freie Finanzspitze liegt nun bei -197.200 Euro. Der Nachtragsvoranschlag wurde einstimmig beschlossen. Der ganze Nachtragsvoranschlag ist auf der digitalen Amtstafel zu finden.

Neuer Ausschuss soll sich auf Stadtentwicklung fokussieren

Eine Frage von Michalus zu den Punkten zur Zusammenlegung der Ausschüsse „Wirtschaft und Stadtentwicklung“ und „Tourismus und Gesundheit“ wollte Lautner dann gleich gar nicht zulassen: „Ihr müsst in die Ausschüsse kommen, da wird gearbeitet, da werden Details besprochen.“ Eine Unmöglichkeit, gerade weil einzelne Ausschüsse gleichzeitig stattfänden, schaltete sich auch Sonja Witsch (Grüne) ein. Die VP-Fraktion dementierte lautstark.

1 / 2 Sonja Witsch und Roman Michalus kritisierten die ständigen Verweise auf Besprechungen in Fachausschüssen © KLZ / Julia Schuster

Schlussendlich wurden für die ÖVP Robert Sommer, Anna-Katharina Busetto und Daniel Fortmüller, für die SPÖ Karl Ruhdorfer sowie für die FPÖ Lukas Klobassa in den neuen Ausschuss gewählt. Er soll in Zukunft vor allem eng mit dem neuen Stadtentwickler zusammenarbeiten.

„Das ist so ein wichtiges Thema, es wäre sinnvoll, wenn jede Fraktion ein Mitglied stellen würde“, kritisierte Christina Merlini (BBR) die Wahl. Der freie Mandatar Manfred Gauster stieß in dasselbe Horn: „Schmeiß weg die Zettel.“

1 / 2 Christina Merlini hoffte auf ein Einlenken der Stadtregierung, damit jede Fraktion im neuen Ausschuss vertreten sein kann © KLZ / Julia Schuster

Obal-Haus sorgte für erhitzte Gemüter im Gemeinderat

Hitzig wurde es dann noch einmal bei der Änderung des Flächenwidmungsplans um das Obal Haus, weil das Hotelprojekt von Helmut Marko im dazugehörigen Garten einen Pool vorsieht. Auf den Bericht von Wolfgang Jantscher (ÖVP) meldeten sich erneut die Grünen und kritisierten, dass die Stellungnahmen von Landesabteilungen nicht einfach mit dem Verweis auf die Ausschusssitzung im Gemeinderat unter den Tisch fallen dürften. „Ich will das hier und jetzt erfahren“, polterte Michalus.

© KLZ / Julia Schuster Im Obal Haus soll ein Hotel entstehen

Und auch Witsch betonte: „Die Aussage ‚Wärt ihr halt im Ausschuss gewesen‘ ist mir gegenüber respektlos.“ Nachdem Jantscher eine kurze Zusammenfassung gab, zeigten sich die Kritiker versöhnlich. „Ihr habt mein Vertrauen, dass ihr das konform macht, aber eine Zusammenfassung der Einwände vom Land brauchen wir bitte schon, damit ich weiß wofür ich abstimme“, so Witsch. Die dazugehörigen Anträge wurden einstimmig angenommen.