Mitten im Gailtal: „Aufwind der Rechten macht solche Orte wichtig“

Kostenlos Kleidung mitnehmen, Kunst anschauen oder einfach zusammensitzen: Das „Frei:räumchen“ in Wertschach will Menschen zusammenbringen und Berührungsängste abbauen.

Im 100 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Örtchen Wertschach bei Nötsch im Gailtal gibt es einen Ort, an dem man vorbeikommen kann, ohne etwas kaufen oder konsumieren zu müssen. Man kann Kleidung aus dem Kostnixladen mitnehmen, eine Ausstellung ansehen, sich bei Kaffee und Kuchen zusammensetzen oder einfach ins Gespräch kommen. Jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr öffnet das „Frei:räumchen“ seine Türen. Dahinter steht der Verein GemSe – Gemeinsam Sein, der in einem ehemaligen Landgasthof in Wertschach auch Übernachtungsmöglichkeiten anbietet.

Was heute Kostnixladen, Galerie und Begegnungsraum zugleich ist, war ursprünglich gar nicht so geplant: „Das ist eigentlich gewachsen“, erzählt Mika Palmisano (46), eine der Personen, die das Projekt mittragen. Als der Verein das Haus Ende 2021 kaufte, begann kurz danach der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Geflüchtete Menschen wurden aufgenommen, Kleidung und Möbel gesammelt. Die Hilfsbereitschaft war groß und irgendwann auch die Menge an Gegenständen, die gebracht wurden.

Aus einer Ecke wurde ein eigener Raum

Zunächst entstand eine kleine Ecke, in der Dinge kostenlos weitergegeben wurden. Daraus entwickelte sich der heutige Kostnixladen und schließlich das „Frei:räumchen“. Im September 2025 öffnete es erstmals seine Türen, seit April ist es wieder jeden Mittwoch geöffnet. Neben Kleidung, Taschen oder Büchern gibt es dort auch eine Galerie mit wechselnden Ausstellungen.

1 / 2 Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind mittwochs vor Ort und gestalten das „Frei:räumchen“ © KLZ/Alexandra Pöcher

Vor allem aber soll das „Frei:räumchen“ ein Treffpunkt sein: „Es geht darum, die Leute wieder in Verbindung zu bringen“, sagt Elisabeth Zimmermann (54), Sozialpädagogin und eine der Ehrenamtlichen. Eine bestimmte Zielgruppe gibt es nicht: Menschen aus Wertschach und Nötsch schauen ebenso vorbei wie Urlaubsgäste. Und es gibt bereits Ideen, wie sich der Raum weiterentwickeln könnte. Künftig soll das Angebot weiter wachsen: Geplant ist etwa ein Erzählcafé, bei dem Menschen zu bestimmten Themen miteinander ins Gespräch kommen. Auch Workshops mit Kindern oder ein Lerncafé sind denkbar.

Queer-feministisch und offen für alle

Das Frei:räumchen versteht sich als gemeinschaftlich verwalteter, queer-feministischer und inklusiver Begegnungsort. Was queer-feministisch dabei bedeutet, erklärt Palmisano so: „Queer-Feminismus ist ein Feminismus, der noch mehr Menschen miteinschließt. Er ist trans-offen und denkt auch andere Formen von Diskriminierung mit. Das ‚Frei:räumchen‘ selbst ist für alle offen. Gleichzeitig haben wir klare Grundsätze. Wer zu uns kommt, sollte sich damit identifizieren können.“ Dazu gehören unter anderem die Achtung der Menschenwürde, ein diskriminierungsfreies Miteinander sowie eine klare Haltung gegen Rassismus und Sexismus.

1 / 2 Im „Frei:räumchen“ ist jede und jeder willkommen © KLZ/Alexandra Pöcher

Negative Reaktionen auf das „Frei:räumchen“ habe man bislang nicht erlebt. Die Ehrenamtlichen haben vielmehr den Eindruck, dass viele in der Umgebung schlicht nicht genau wissen, was sich hinter dem Projekt verbirgt. Das gelte auch für GemSe selbst: In der queer-feministischen Szene sei der Verein laut Palmisano mittlerweile weltweit bekannt, im eigenen Ort hingegen kaum. Der Kostnixladen soll deshalb auch ein Türöffner sein. Wer wegen eines Kleidungsstücks oder eines Buches hereinkommt, kann ganz nebenbei den Ort und die Menschen dahinter kennenlernen.

Palmisano sieht genau darin die Bedeutung eines solchen Angebots auf dem Land: „Es geht darum, die Menschen wieder für den ländlichen Raum zu begeistern und zu zeigen, dass auch abseits größerer Städte unterschiedliche Lebensentwürfe Platz haben können. Gerade angesichts des Aufwinds der Rechten ist es umso wichtiger, Alternativen aufzuzeigen.“

Leute wieder zusammen bringen

Das „Frei:räumchen“ wird ehrenamtlich betrieben. Eine Förderung des Landes gibt es nicht. Regelmäßig dabei ist auch die pensionierte Christa Wurian (65): „Mir geht es darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen und neue Leute kennenzulernen“, sagt sie über ihre Motivation sich zu engagieren. Genau diese Möglichkeit soll der Raum auch anderen bieten. Denn das „Frei:räumchen“ soll nicht nur ein Ort sein, den man besucht. Die Menschen aus der Umgebung sollen wissen, dass sie ihn selbst nutzen können – etwa für Treffen, Veranstaltungen, Ausstellungen oder eigene Ideen. Auch wer mitarbeiten und das Projekt mitgestalten möchte, ist eingeladen, sich zu melden.

Dass ein solcher Ort nicht von heute auf morgen im Dorfleben ankommt, wissen die Beteiligten. Druck machen wollen sie deshalb keinen. Palmisano bringt es auf Kärntnerisch auf den Punkt: „Nur nit hudeln. Man muss den Leuten Zeit lassen.“ Zunächst gehe es darum, bekannt zu machen, dass das „Frei:räumchen“ da ist. Der Rest darf wachsen.