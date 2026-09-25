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Bewaffneter Angriff vor einer Synagoge in Kanada
Bei dem bewaffneten Angriff vor einer Synagoge in Kanada am jüdischen Feiertag Jom Kippur ist nach Angaben der Polizei eine "unvorstellbare Tragödie" verhindert worden. Der Polizeichef von Belleville, Murray Rodd, sprach am Donnerstag vor Journalisten von einem "gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinschaft". Der Schütze verfügte demnach "über die Mittel, das Motiv und die Vorgehensweise, um eine große Zahl von Opfern herbeizuführen" und die Synagoge "zu zerstören".