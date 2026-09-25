Bewaffneter Angriff vor einer Synagoge in Kanada

Bei dem bewaffneten Angriff vor einer Synagoge in Kanada am jüdischen Feiertag Jom Kippur ist nach Angaben der Polizei eine "unvorstellbare Tragödie" verhindert worden. Der Polizeichef von Belleville, Murray Rodd, sprach am Donnerstag vor Journalisten von einem "gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinschaft". Der Schütze verfügte demnach "über die Mittel, das Motiv und die Vorgehensweise, um eine große Zahl von Opfern herbeizuführen" und die Synagoge "zu zerstören".

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA MONTREAL, CANADA - JUNE 22: Police tape near the scene of an earlier active shooter situation on June 22, 2026 in Montreal, Canada. The active shooter situation has since ended. According to reports, a police officer was killed in a shootout, and a suspect was also killed at the scene. Andrej Ivanov/Getty Images/AFP (Photo by Andrej Ivanov / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)