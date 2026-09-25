Expertin: Umbau Ungarns nach Orbán ist legitim

Der schnelle Umbau des ungarischen Staates nach dem Ende des Systems von Viktor Orbán ist nach Ansicht der Ungarn-Expertin Kim Lane Scheppele "legitim". Die Soziologieprofessorin von der US-Universität Princeton betont im Gespräch mit der APA, dass der neue Premier Péter Magyar "nur das verändert, was Orbán umgebaut hat". Man müsse unterscheiden zwischen Gesetzen, die auf die Kontrolle der Macht ausgelegt seien, und solchen, die nur dem Machterhalt dienten.

© APA/dpa Ungarns Premier Magyar baut Orbán-Regime ab