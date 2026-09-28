Lohnt sich ein Studium eigentlich noch?

Jahrelang galt ein Studium als beste Versicherung gegen eine ungewisse Zukunft. Ist das heute auch noch so? Die Krisen der Gegenwart verlangen neue Antworten.

„Das, was jetzt geschieht, ist ein großer Change, ein echter Umbruch, dessen Folgen wir noch gar nicht abschätzen können“, sagt Catherine Walter-Laager. Die für die Lehre verantwortliche Vizerektorin der Uni Graz ist sich sicher: Es ändert sich gerade etwas und zwar gewaltig. Doch wie sollte man damit umgehen? Wie sollte die Gesellschaft auf die Künstliche Intelligenz reagieren? Und: Lohnt sich in dieser Phase ein Studium überhaupt noch?

Die Gegenwart sagt: Ja. Bei Absolventinnen und Absolventen der Pflichtschule liegt die Arbeitslosenquote bei 25,2 Prozent, bei AHS- und BHS-Absolventen bei 6,3 und 4,4 Prozent, bei Uni-Absolventen bei 3,9 Prozent. „Ein Uni-Abschluss liefert einem noch immer die besten Chancen am Arbeitsmarkt“, sagt Lukas Lehner, Assistenzprofessor für Wirtschaftswissenschaften und Sozialpolitik am University College London. Er sagt aber auch: Es verschiebt sich etwas. Einzelne Branchen würden bereits äußere Faktoren spüren. In den USA gibt es immer mehr arbeitslose Absolventinnen und Absolventen von Informatik- und Technologiestudien – einem Bereich, der in den vergangenen Jahren noch als krisensicher galt.

Die KI und der Umbruch

„Die Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsmarkt. Ohne Zweifel“, sagt Lehner. Sie führt zu einem Wandel in den Anforderungsprofilen, weg von der Produktion hin zur Supervision von Aufgaben. Das heißt auch: Gute Ausbildungen bleiben wichtig, umfangreiche Qualifikationen sowieso. Liefert das Studium das noch? „Bedingt“, sagt Lehner, „in Mitteleuropa ist die Lehre an Hochschulen nicht gerade innovativ und nicht bei allen Studien zeitgemäß“, sagt er. Das Problem: Wenn sich Anforderungen in Studien immer öfter mit KI lösen lassen, entwerten sich Abschlüsse.

Die Uni Graz will gegensteuern. Valentina Simschitz, Vorsitzende der ÖH an der Uni Graz, sagt: „Die Uni ist weit mehr als eine Ausbildungsstätte, sie fördert das Humankapital und ist ein Ort für kritischen Austausch und gesellschaftliche Reflexion.“ Ähnlich sieht es Walter-Laager, die eigentlich optimistisch und nicht pessimistisch in die Zukunft blickt. Sie ist sich nämlich sicher: „Ein Studium liefert einem die Fähigkeiten, komplexen Problemen und Herausforderungen kreativ zu begegnen.“

© WU Wien Lukas Lehner

Wenn man Simschitz und Walter-Laager zuhört, bekommt man das Gefühl, ein Studium an der Universität ist die Antwort auf das Problem des fortschreitenden Wandels und der zunehmenden Unsicherheit. Zur Wahrheit gehört aber auch: Frei von Ängsten ist auch die Hochschule nicht. Denn Simschitz, die viel mit Studierenden spricht, die Gefühlslage am Campus gut einschätzen kann, sagt: „Natürlich machen sich viele Gedanken, weil der durch Sparzwänge getriebene Verwertungsdruck im Studium wächst und sich deshalb viele fragen, wie der Job-Markt nach dem Abschluss aussieht.“

Die Uni ist weit mehr als eine Ausbildungsstätte, sie fördert das Humankapital und ist ein Ort für kritischen Austausch und gesellschaftliche Reflexion. — Valentina Simschitz , Vorsitzende der ÖH an der Uni Graz

Prognosen seien in diesem Bereich schwierig zu treffen, immerhin betreffen sie die Zukunft. Lehner meint, dass vor allem die MINT-Fächer entscheidend bleiben. Walter-Laager sagt: „Auch die sozialen Berufe lassen sich so schnell nicht wegrationalisieren, der Mensch braucht nun einmal den Menschen.“ Braucht der Mensch aber auch einen Menschen mit akademischem Abschluss?

© Uni Graz Catherine Walter-Laager, Vizerektorin der Uni Graz

Womöglich nicht zwingend, aber er braucht vermutlich gut ausgebildete und breit aufgestellte Menschen. Die Uni Graz integriert in ihre Curricula immerhin mehr Zusatzmodule, ermöglicht es ihren Studierenden, zu KI-Themen zu forschen, auch wenn sie nicht Informatik studieren. Zugleich werden andere Fähigkeiten gefördert. Absolventen sollen die Möglichkeit bekommen, gesellschaftlich relevante Debatten interdisziplinär zu diskutieren, sollen zugleich mehr Freiheiten bekommen. Die Kritik von Lehner, dass europäische Studienpläne nicht immer am innovativsten wären, könne Walter-Laager verstehen, sie sagt aber auch, dass man auf die neuen Angebote mittlerweile reagiere.

Auch Simschitz bleibt optimistisch. Die 23-jährige Lehramtsstudentin sagt: „Es braucht weiterhin Personen, die kritisch denken, Quellen prüfen und Lösungen suchen – die Uni bereitet uns darauf vor.“