Netanyahu in New York erwartet

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu muss bei seinem Besuch in New York mit Protesten und demonstrativer Ablehnung bei den Vereinten Nationen rechnen. Am Rande der UNO-Woche werden großangelegte Demonstrationen gegen den israelischen Politiker erwartet. Dazu hatte auch der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani aufgerufen. Netanyahu will seine Ansprache bei den Vereinten Nationen auch für eine Abrechnung mit dem Demokraten nutzen.