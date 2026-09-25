MAI-Chef Gervin Groinigg stockt seine Anteile beim Maschinenbauer in Feistritz an der Drau auf 49 Prozent auf. Langfristig soll ihm das Unternehmen ganz gehören.

Die MAI International GmbH in Feistritz an der Drau bekommt eine neue Eigentümerstruktur und will sich so für die nächste Wachstumsphase wappnen. Gervin Groinigg, seit 2023 Geschäftsführer des Kärntner Maschinenbauers, erwirbt weitere 39 Prozent und hält künftig 49 Prozent am Unternehmen. Raiffeisen Continuum hält künftig 51 Prozent und wird das Unternehmen weiterhin als Investor begleiten. MAI soll „auf Sicht“ zu 100 Prozent von Groinigg übernommen werden. Geschäftsführung, Standort, Team und der Fokus auf Innovation und F&E bleiben unverändert.

Betriebsübergabe Raiffeisen Continuum hat sich vor knapp drei Jahren im Rahmen eines Management-Buyouts an der Unternehmensnachfolge des Weltmarktführers im Bereich 3D-Betondruck MAI International beteiligt. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet. Raiffeisen Continuum hielt bisher 90 Prozent der Anteile, den Rest der Manager Gervin Groinigg.

Die von MAI entwickelten und produzierten Maschinen für die Trockenmörtelverarbeitung und die Injektionstechnik werden im Tunnel- und Bergbau, in der Geothermie sowie bei Estrich und Schaumbeton eingesetzt. Das Produktprogramm umfasst auch den 3D-Betondruck. Hier gilt MAI als Pionier und nach eigener Aussage als Weltmarktführer, bereits seit 2017 setzen sich die Kärntner mit dieser Technologie intensiv auseinander. MAI-Geschäftsführer Groinigg, der auch den internationalen Vertrieb verantwortet, hat in den vergangenen Jahren das Unternehmen gegen den Trend in der Baubranche „auf den besten Kurs seiner Geschichte“ gebracht, so das Unternehmen in einer Aussendung.

© Raiffeisen Continuum Notar Michael Umfahrer, Boris Pelikan von Raiffeisen Continuum, Karin Anzola (Raiffeisen Continuum), Gervin Groinigg (MAI), Christina Stauffer (Reidlinger Schatzmann Jergitsch Rechtsanwälte GmbH), Johannes Zrost (Raiffeisen Continuum, v. l.)

Kontinuität am Standort in Kärnten

Entwickelt und gebaut wird auch künftig in Feistritz an der Drau. Am Standort arbeiten 27 Menschen, 21 von ihnen aus der unmittelbaren Umgebung.. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt bei 17 Jahren. Diese Erfahrung trage zum technischen Vorsprung bei, so das Unternehmen.

© Hphoto - Hannes Pacheiner Auf dem „besten Kurs seiner Geschichte“: MAI International

3D-Druck und neue Projekte

Zwei Felder treiben das Wachstum besonders: Der 3D-Betondruck entwickelt sich vom Forschungsthema zum Markt – mit Mischtechnik, Dosierung und Druckköpfen für Materialhersteller, Forschungseinrichtungen und junge Unternehmen ist MAI in diesem Segment präsent. Dazu komme laut Unternehmen ein Investitionsschub in Bergbau, Infrastruktur und Tunnelbau. Die Produkte der Kärntner sind bei Projekten in Europa, Südamerika, Australien und Japan gefragt. „Bauen wird sich in den kommenden zehn Jahren stärker verändern als in den fünfzig Jahren davor“, sagt Geschäftsführer Groinigg. „Vor uns liegen die spannendsten Jahre unserer Unternehmensgeschichte.“

© Privat Entwickelt und gebaut wird auch künftig in Feistritz an der Drau

„Weltweit gefragte Technologie aus Kärnten“

Auch Boris Pelikan, Gründer und Geschäftsführer von Raiffeisen Continuum, freut sich. Die Aufstockung der Beteiligung des Managements sei „gelebte Unternehmensnachfolge“. Die Verantwortung gehe sukzessive an jene über, die das Unternehmen täglich führen. Für Österreichs Mittelstand sei es entscheidend, deren Technologie ins Weltklasse-Segment zu tragen: „Genau dafür stellen wir Kapital und Erfahrung bereit.“ Langjähriger Bankpartner von MAI ist die Raiffeisen Landesbank Kärnten (RLB): „Gervin Groinigg hat bewiesen, was er kann, und investiert jetzt konsequent ins eigene Unternehmen – für uns als Bank das stärkste Signal“, sagt RLB-Vorstandssprecher Manfred Wilhelmer. MAI stehe dafür, was Kärnten stark mache: „Technologie aus der Region, die weltweit gefragt ist, und Arbeitsplätze, die hier bleiben.“