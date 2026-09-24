Ein Obdachloser onaniert in Graz vor zwei Frauen und wird angezeigt. Von einem Mann, der sich vor wenigen Wochen vor zwei Mädchen entblößte, fehlt weiterhin jede Spur.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, nachdem sie am Donnerstag einen etwa 30-jährigen Obdachlosen im Leechwald angezeigt hat.

Der Mann hätte laut Angaben der Exekutive zuvor vor zwei Grazerinnen – 24 und 22 Jahre alt – onaniert. Kurze Zeit später konnte der Serbe auf einer Parkbank sitzend von den Polizisten geschnappt werden. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweise Zeugen bzw. weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Graz Riesplatz, Tel. Nr.: 059 133/65 92 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet, dass sich weitere Zeugen oder Opfer des Vorfalls melden. Der Mann, etwa 1,70 Meter groß mit schulterlangem schwarzen Haar, trug zum Tatzeitpunkt ein graues Kurzarm-T-Shirt und eine dunkelgrüne oder graue Hose.

Aufruf der Polizei zu älterem Fall

Der Fall ruft die Polizei neuerlich auf den Plan, um auf einen anderen Fall hinzuweisen. Am 8. September hatte sich demnach ein bisher Unbekannter gegen 14.30 Uhr im Bereich des Grünangerparks vor zwei neunjährigen Mädchen seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil berührt.

Hinweise erbeten Die Polizei hat ihre Streifentätigkeit intensiviert und ermittelt in beiden Fällen. Personen, die Hinweise zu einem der Vorfälle oder zu den beschriebenen Männern geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Liebenau (059133/6588) zu melden. Bei aktuellen verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere im Umfeld von Kindern, verständigen Sie unverzüglich die Polizei über den Notruf 133.

Er konnte bis heute nicht geschnappt werden. Der Mann floh nämlich unmittelbar nach der Tat auf einem lilafarbenen E-Scooter. Schon am 25. August soll ein Mann ein ebenfalls neunjähriges Mädchen gefragt haben, ob es „etwas sehen“ möchte. Anschließend soll er seine Hose heruntergezogen und kurz sein Geschlechtsteil entblößt haben. Danach lief der Mann davon.

Nicht derselbe Täter

Von der Polizei heißt es auf Nachfrage, dass bisher daher ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei dem Täter vom Fall am Donnerstag um dieselbe Person handelt, wie damals Anfang September und im August.

Aus der Landespolizeidirektion wird betont: „Es gibt einige Ähnlichkeiten, jedoch hat eine Gegenüberstellung mit dem aktuellen Täter diesen nicht mit den Handlungen von damals in Verbindung gebracht..”

Der Unbekannte, der sich vor den Kindern entblößt hatte, dürfte demnach dunkle Haare und einen kurzen schwarzen Bart tragen. Auch er wird um die 30 Jahre alt geschätzt.