Unbekannter entblößte sich in Grazer Park vor zwei Mädchen

Die Polizei ermittelt, nachdem sich ein unbekannter Mann im Grazer Grünangerpark vor zwei neunjährigen Mädchen entblößt haben soll. Es war nicht der erste derartige Vorfall.

Der Vorfall ereignete sich am Montag (8. September) gegen 14.30 Uhr. Zwei neunjährige Mädchen spielten im Bereich des Grazer Grünangerparks, als sich ihnen ein Mann näherte. Laut Anzeige öffnete der Unbekannte seine Hose und entblößte sich vor den Kindern. Anschließend soll er mit einem E-Scooter in Richtung der Puntigamer Brücke geflüchtet sein. Die Polizei leitete nach der Anzeige eine sofortige Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb.

Besonders beunruhigend ist, dass der mutmaßliche Täter nicht zum ersten Mal zugeschlagen haben könnte. Bereits am 25. August kam es im selben Bereich nämlich zu einem ganz ähnlich gelagerten Vorfall, der laut Polizei aber erst Tage später angezeigt wurde. Damals soll ein Mann ein ebenfalls neunjähriges Mädchen gefragt haben, ob es „etwas sehen“ wolle. Anschließend soll er seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt haben. Danach lief der Mann weg.

Beschreibungen des Täters ähneln sich

Ob es sich in beiden Fällen tatsächlich um denselben Täter handelt, steht laut Polizei noch nicht abschließend fest. Im jüngsten Fall wird der Unbekannte als 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle Haare, einen kurzen schwarzen Bart und trug eine umgedrehte Kappe sowie ein graues T-Shirt und eine grün-schwarze kurze Hose. Auffällig war der lilafarbene E-Scooter, mit dem der Mann davonfuhr. Auch im Fall von Ende August wurde der Unbekannte als etwa 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und kurzem, dunklem Bart beschrieben. Er trug eine Brille, ein schwarzes T-Shirt und eine kirschfarbene Hose.

Die Polizei hat die Streifentätigkeit intensiviert und ermittelt in beiden Fällen. Personen, die Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Liebenau zu melden: Tel. 059133-6588. Nimmt man etwas Verdächtiges wahr, insbesondere im Umfeld von Kindern, sollte man unverzüglich den Polizeinotruf 133 wählen.