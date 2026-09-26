Die Kiwanis Lipizzanerheimat laden zum Jubiläums-Benefizkonzert

Vor 30 Jahren wurden die Kiwanis Lipizzanerheimat gegründet. Das Jubiläum wird am 3. Oktober mit einem Konzert des Kammerorchesters Lipizzanerheimat sowie den Sängern Thomas Glan und Heide-Marie Reif gefeiert.

Das Kammerorchester Lipizzanerheimat unter der Leitung von Tanja Stock gibt am 3. Oktober in Voitsberg ein Benefizkonzert

1995 wurde der regionale Service-Club Kiwanis Lipizzanerheimat gegründet. Seit damals wurden viele erfolgreiche und umfangreiche soziale Projekte sowie gesellschaftliche Aktivitäten umgesetzt. Bei diversen Benefizaktionen und -veranstaltungen konnten mehr als 360.000 Euro an Unterstützungsgeldern gesammelt und unter dem Leitspruch „Wir bauen Kindern eine Brücke in die Zukunft“ an Menschen in Not übergeben werden.

Schon am kommenden Wochenende soll der Hilfsfonds beim Jubiläumskonzert anlässlich 30 Jahre Kiwanis Lipizzanerheimat aufgestockt werden. Am Samstag, dem 3. Oktober, geben die Mitglieder des Kammerorchesters Lipizzanerheimat unter der Leitung von Tanja Stock ein festliches Konzert in den Stadtsälen Voitsberg. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert fängt um 19.30 Uhr an. Für den Gesang sorgen Heide-Marie Reif und Thomas Glan.

Reinerlös für hilfsbedürftige Menschen

Karten für das Benefizkonzert sind um 30 Euro unter kammerorchester.lipizzaner@gmail.com oder kiwanis.lipizzanerheimat@gmx.at sowie bei allen Mitgliedern des Kiwanisclubs und des Kammerorchesters erhältlich. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt hilfsbedürftigen Menschen und vor allem unterstützungsbedürftigen Kindern in der Region zugute.

Erst vor wenigen Tagen wurde bei den Kiwanis die Präsidentschaft übergeben. Auf Gastronom Manfred Prettenthaler folgt der Voitsberger Franz Steiner, der Landesdirektor für Graz und Graz-Umgebung bei der Grazer Wechselseitigen Versicherung (GRAWE) ist.