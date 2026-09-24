Die Friedensikone mit dem Zug zum Abenteurertum

Die konfliktreiche Gegenwart steigert das Interesse an Person und Werk Bertha von Suttners. Das Grazer Schauspielhaus eröffnet heute die Saison mit einer Dramatisierung ihres Hauptwerks „Die Waffen nieder!“

Krieg in der Ukraine, in Gaza, in Iran, Sudan, Myanmar. Und Pakistan bombardiert Afghanistan. Vor dem Hintergrund dieser Vielzahl an bewaffneten Konflikten steigt nun wieder das Interesse an der Friedensbewegung. Und damit auch das Interesse an ihr: Bertha Sophia Felicita Freifrau von Suttner, geborene Gräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau. Die „Friedensbertha“, wie man sie zu Lebzeiten verhöhnte. Die Historikerin Brigitte Hamann, die 1986 die maßgebliche Biografie über sie publiziert hat, beschrieb sie als „Frau des 19. Jahrhunderts, die den meisten ihrer Zeitgenossen als Utopistin, ja als Närrin galt, und deren Anliegen letztlich kein Gehör fand.“

Konterfei auf Scheinen und Münzen

Das Spottwort hat sich nicht gehalten, Bertha von Suttner (1843–1914) aber kennt bei uns jedes Kind, ihr Konterfei ziert die österreichische Zwei-Euro-Münze, war einst auf dem Schilling-Tausender abgebildet und könnte – je nach Ausgang einer EU-weiten Abstimmung – ab den frühen 2030er-Jahren auf dem 200-Euro-Schein zu finden sein. Man weiß, dass sie mit Alfred Nobel befreundet war und dass ihr als erster Frau (1905) der Friedensnobelpreis zuerkannt wurde.

Suttner war Autorin, Pazifistin, Friedensforscherin, Kämpferin für Emanzipation und Liberalismus und gegen den Antisemitismus ihrer Zeit. Das muss man erst einmal alles unter einen Hut bringen. Oder unter die Haube, mit der man Suttner so oft abgebildet sieht. Der Frau, die da nach heutiger Sichtweise so matronenhaft wirkt, attestierte Hamann jedenfalls „einen kräftigen Zug von Abenteurertum“. Und einen Weg, der sie „von der leichtsinnigen Komtessenjugend über Gouvernantenjahre und bittere Armut in Russland zu den ersten schriftstellerischen Erfolgen“ führte, „bis sie endlich in der Friedensbewegung die Aufgabe ihres Lebens fand“.

© APA / ÖNB Historikerin Brigitte Hamann attestierte Bertha von Suttner einen „kräftigen Zug von Abenteurertum“

Tatsächlich wirkt Suttners Lebensgeschichte heute einigermaßen romanhaft: Als junge Frau nahm die verarmte Tochter eines Grafen und einer Bürgerlichen eine Gouvernantenstelle bei der Industriellenfamilie Suttner an, verliebte sich in den sieben Jahre jüngeren Sohn der Familie. Der wurde nach der heimlichen Heirat prompt enterbt, das mittellose Paar setzte sich nach Georgien ab und schlug sich dort mit Romanschreiben, Übersetzungen, Kriegs- und Reiseberichten durch. Erst nach Aussöhnung mit der Suttner-Familie kehrten die beiden nach Österreich zurück.

Die Friedensarbeit als Lebensthema

1889, mit 46, veröffentlichte Bertha von Suttner ihren berühmtesten Roman „Die Waffen nieder!“. Er erschien in 37 Auflagen und wurde in fünfzehn Sprachen übersetzt. Das Buch könnte man auch ein Friedenspamphlet im Gewand eines Entwicklungsromans nennen, er erzählt in Form eines Lebensberichts die Geschichte einer österreichischen Adeligen, die in der Kriegsgläubigkeit und dem Militarismus ihrer Familie einen fundamentalen Irrweg erkennt und zur Friedenskämpferin wird. In einer Zeit aufquellender Kriegslust erregte der Text enormes Aufsehen und macht Suttner zur Ikone der jungen Friedensbewegung. Bis an ihr Lebensende 1914 – wenige Wochen vor dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo und dem Beginn des Ersten Weltkriegs – blieb die Friedensarbeit ihr Lebensthema.

„Die Waffen nieder!“ erwies sich als unverwüstlicher Slogan, das Buch selbst wird heute kaum noch gelesen. Berückende Lektüre ist der barock geschraubte Text tatsächlich nicht unbedingt: Um Suttners Gedankenwelt einem zeitgenössischen Publikum näherzubringen, bietet sich eine Dramatisierung also gewissermaßen an. Letzte Saison inszenierte Katrin Plötner am Theater Bonn eine Version des Romans.

Nun eröffnet „Die Waffen nieder!“ in der Version von Regisseurin Sandra Strunz die Spielzeit am Grazer Schauspielhaus – im Zuge der „Kanonerweiterung“, die sich Intendantin Andrea Vilter auf die Fahnen geheftet hat. Und als „Werk, dessen Argumentation an die weltpolitischen Grundfragen unserer Gegenwart rührt“.

Die Waffen nieder! Schauspielhaus Graz. Premiere: 25. September. Nächste Termine: 29., 30. 9.; 8., 10., 11., 20., 30. 10. www.schauspielhaus-graz.com